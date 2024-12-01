https://ria.ru/20241201/rudkovskaya-1986749994.html

Рудковская: неделя интерьера и дизайна становится более креативной

Рудковская: неделя интерьера и дизайна становится более креативной - РИА Новости, 01.12.2024

Рудковская: неделя интерьера и дизайна становится более креативной

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Московская неделя интерьера и дизайна набирает популярность и становится более креативной, сообщают организаторы... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:29

2024-12-01T19:29

2024-12-01T19:29

культура

яна рудковская

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская заявила, что Московская неделя интерьера и дизайна набирает популярность и становится более креативной, сообщают организаторы мероприятия. "Я была на всех пяти выставках. И, конечно, каждый год выставка становится более креативной. Невозможно уже попасть, огромное количество желающих. И, конечно же, самое главное, ты поражаешься, насколько российские дизайнеры, производители мебели и производители стекла стали креативными, и они сейчас по праву могут претендовать на лучшие места в мире. И в этом году, конечно, мы не можем не отметить вот эту избушка на курьих ножках по мотивам русских сказок", - приводятся в сообщении слова Рудковской. Она поблагодарила столичного градоначальника Сергея Собянина за вклад, который он вносит в развитие интерьера и дизайна и в целом индустрии мебели. "Сейчас наши производители по праву могут считаться одними из лучших, потому что такого креатива, который мы сегодня видим, нет ни на одной выставке мира. Поверьте мне, я была на многих", - сказала продюсер. Кроме того, она анонсировала создание коллаборации с одной из компаний по производству продукции из стекла. "Как раз мы встретились с компанией "Иванов Благих", с нашими ребятами, которые занимаются стеклом, я их увидела и познакомилась на выставке, и у нас завязался такой творческий союз. Я более чем уверена, что на следующей выставке мы уже представим огромный большой стенд, коллаборацию, которую мы вместе делаем", — заявила Рудковская. Она добавила, что коллекция будет отражать красоту и сказочной, которая присуща русскому стилю. При этом качество изделий будет не уступать итальянской дизайнерской мебели. Пятая Московская неделя интерьера и дизайна проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 с 29 ноября по 2 декабря. Посетителей ждут более 50 мастер-классов, экскурсии по экспозиции, выступления 180 экспертов деловой программы, арт-объекты, консультации дизайнеров и тысячи товаров для дома. В этом сезоне Московская неделя интерьера и дизайна объединяет 1100 производителей, в их числе 45 зарубежных компаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна рудковская, россия