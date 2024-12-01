https://ria.ru/20241201/rossiyanin-1986727743.html
Бизнесмен рассказал, как использует 300 миллионов, отсуженные у BMW
Бизнесмен рассказал, как использует 300 миллионов, отсуженные у BMW - РИА Новости, 01.12.2024
Бизнесмен рассказал, как использует 300 миллионов, отсуженные у BMW
Отсудивший у BMW 300 миллионов рублей житель Подмосковья планирует потратить деньги на беспилотники для российских военных, сообщает Mash. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:20
2024-12-01T15:20
2024-12-01T19:06
авто
московская область (подмосковье)
московский городской суд
bmw x5
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отсудивший у BMW 300 миллионов рублей житель Подмосковья планирует потратить деньги на беспилотники для российских военных, сообщает Mash."Бизнесмен из Подмосковья, который отсудил у немцев больше 300 миллионов рублей, рассказал нам, что пожертвует половину суммы на беспилотники для СВО. По крайней мере, дал слово", — говорится в тексте.В конце ноября стало известно, что россиянин отсудил у немецкого производителя автомобилей более 300 миллионов рублей из-за неработающего вентилятора. Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены автомобиля, но, уйдя из России, компания решила этого не делать. Пени по итогу составили 6,5 миллиона рублей в месяц — так накопились 300 миллионов.Как писали СМИ, по словам автовладельца, вентилятор "скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине и орал, как резаная свинья".Отмечается, что сейчас дело бизнесмена находится в Мосгорсуде, поскольку автоконцерн неожиданно подал апелляцию, утверждая, что дефекта не было.
https://ria.ru/20241106/proisshestviya-1981528712.html
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авто, московская область (подмосковье), московский городской суд, bmw x5, россия, происшествия
Авто, Московская область (Подмосковье), Московский городской суд, BMW X5, Россия, Происшествия
Бизнесмен рассказал, как использует 300 миллионов, отсуженные у BMW
Mash: россиянин потратит 300 млн от BMW на закупку беспилотников для СВО