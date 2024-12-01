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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 01.12.2024
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14:44 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/putin-1986724616.html
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 01.12.2024
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и продолжит заниматься... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:44
2024-12-01T14:44
россия
минск
белоруссия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и продолжит заниматься вопросами участников СВО, получивших инвалидность, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин". "Президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в программе. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале автора и соведущего программы Павла Зарубина. "С героями спецоперации, получившими инвалидность, Путин встречается регулярно. В Международный день инвалидов продолжит заниматься их жизненными вопросами", - сообщается в программе. Кроме того, в День добровольца глава государства пообщается с победителями в номинации "Волонтер года". Также на неделе Путин встретится с молодыми учеными и выступит на пленарном заседании форума "Россия зовет". "В президентском плане еще и поездка в Минск, где Россия и Белоруссия подведут итоги года союзного государства", - говорится в программе.
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россия, минск, белоруссия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и продолжит заниматься вопросами участников СВО, получивших инвалидность, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в программе.
Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале автора и соведущего программы Павла Зарубина.
"С героями спецоперации, получившими инвалидность, Путин встречается регулярно. В Международный день инвалидов продолжит заниматься их жизненными вопросами", - сообщается в программе.
Кроме того, в День добровольца глава государства пообщается с победителями в номинации "Волонтер года". Также на неделе Путин встретится с молодыми учеными и выступит на пленарном заседании форума "Россия зовет".
"В президентском плане еще и поездка в Минск, где Россия и Белоруссия подведут итоги года союзного государства", - говорится в программе.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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