https://ria.ru/20241201/putin-1986724616.html

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 01.12.2024

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и продолжит заниматься... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:44

2024-12-01T14:44

2024-12-01T14:44

россия

минск

белоруссия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и продолжит заниматься вопросами участников СВО, получивших инвалидность, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин". "Президент проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в программе. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале автора и соведущего программы Павла Зарубина. "С героями спецоперации, получившими инвалидность, Путин встречается регулярно. В Международный день инвалидов продолжит заниматься их жизненными вопросами", - сообщается в программе. Кроме того, в День добровольца глава государства пообщается с победителями в номинации "Волонтер года". Также на неделе Путин встретится с молодыми учеными и выступит на пленарном заседании форума "Россия зовет". "В президентском плане еще и поездка в Минск, где Россия и Белоруссия подведут итоги года союзного государства", - говорится в программе.

https://ria.ru/20241201/dialog-1986709975.html

россия

минск

белоруссия

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россия, минск, белоруссия, владимир путин, павел зарубин, общество