Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий
Красноярский край победил в национальной премии в сфере креативных индустрий
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Красноярского краяЦеремония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Красноярский край стал победителем в номинации "Креативный регион"
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Красноярский край стал победителем в номинации "Креативный регион"
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КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Красноярский край стал победителем номинации "Креативный регион" в рамках национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024 состоялась в Москве, в концертном зале "Зарядье". Это высшая награда в этой отрасли в стране, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Российская национальная премия ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны. В первый раз ее вручали в 2021 году. В этом году организаторы получили более тысячи заявок от авторов проектов из более чем 60 регионов России.
"Наш край признан регионом с лучшей организацией работы по развитию креативных индустрий в России. Эта победа — признание результатов большой работы по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края. В них у нас занято уже 20 тысяч человек", - сказал губернатор края Михаил Котюков.
В настоящее время в Красноярском крае активно развиваются такие направления, как гастрономия, индустрия моды, современное искусство, дизайн, в том числе промышленный, кино, IT, архитектура. В креативных индустриях заняты более 20 тысяч человек, насчитывается свыше 13 тысяч субъектов креативного бизнеса. Их вклад в ВРП составляет уже 2,9%.
Предпринимателям Красноярского края помогает Сибирский институт развития креативных индустрий. Его специалисты консультируют предпринимателей по вопросам участия в грантовых конкурсах, проводят обучающие мероприятия по финансовой грамотности, ораторскому мастерству и другим компетенциям. Кроме того, в Институт можно обратиться и за продвижением – здесь работает продюсерский центр.
В крае на постоянной основе проходят мероприятия, способствующие развитию индустрий.