Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/premiya-1986732541.html
Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий
Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий - РИА Новости, 01.12.2024
Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий
Красноярский край стал победителем номинации "Креативный регион" в рамках национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:21
2024-12-01T16:21
красноярский край
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986732354_148:0:1172:576_1920x0_80_0_0_6bbd3b4a7c814c116e9a9aa7d1f47fca.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Красноярский край стал победителем номинации "Креативный регион" в рамках национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024 состоялась в Москве, в концертном зале "Зарядье". Это высшая награда в этой отрасли в стране, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Российская национальная премия ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны. В первый раз ее вручали в 2021 году. В этом году организаторы получили более тысячи заявок от авторов проектов из более чем 60 регионов России. "Наш край признан регионом с лучшей организацией работы по развитию креативных индустрий в России. Эта победа — признание результатов большой работы по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края. В них у нас занято уже 20 тысяч человек", - сказал губернатор края Михаил Котюков. В настоящее время в Красноярском крае активно развиваются такие направления, как гастрономия, индустрия моды, современное искусство, дизайн, в том числе промышленный, кино, IT, архитектура. В креативных индустриях заняты более 20 тысяч человек, насчитывается свыше 13 тысяч субъектов креативного бизнеса. Их вклад в ВРП составляет уже 2,9%. Предпринимателям Красноярского края помогает Сибирский институт развития креативных индустрий. Его специалисты консультируют предпринимателей по вопросам участия в грантовых конкурсах, проводят обучающие мероприятия по финансовой грамотности, ораторскому мастерству и другим компетенциям. Кроме того, в Институт можно обратиться и за продвижением – здесь работает продюсерский центр. В крае на постоянной основе проходят мероприятия, способствующие развитию индустрий.
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986732354_276:0:1044:576_1920x0_80_0_0_3826563b098c0110408fc33caf73ba8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, михаил котюков
Красноярский край, Михаил Котюков
Красноярский край победил в нацпремии в сфере креативных индустрий

Красноярский край победил в национальной премии в сфере креативных индустрий

© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Красноярского краяЦеремония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Красноярский край стал победителем в номинации "Креативный регион"
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Красноярский край стал победителем в номинации Креативный регион - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024. Красноярский край стал победителем в номинации "Креативный регион"
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 1 дек - РИА Новости. Красноярский край стал победителем номинации "Креативный регион" в рамках национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2024 состоялась в Москве, в концертном зале "Зарядье". Это высшая награда в этой отрасли в стране, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Российская национальная премия ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны. В первый раз ее вручали в 2021 году. В этом году организаторы получили более тысячи заявок от авторов проектов из более чем 60 регионов России.
"Наш край признан регионом с лучшей организацией работы по развитию креативных индустрий в России. Эта победа — признание результатов большой работы по созданию инфраструктуры для поддержки талантливых людей, которые сегодня развивают новые отрасли экономики края. В них у нас занято уже 20 тысяч человек", - сказал губернатор края Михаил Котюков.
В настоящее время в Красноярском крае активно развиваются такие направления, как гастрономия, индустрия моды, современное искусство, дизайн, в том числе промышленный, кино, IT, архитектура. В креативных индустриях заняты более 20 тысяч человек, насчитывается свыше 13 тысяч субъектов креативного бизнеса. Их вклад в ВРП составляет уже 2,9%.
Предпринимателям Красноярского края помогает Сибирский институт развития креативных индустрий. Его специалисты консультируют предпринимателей по вопросам участия в грантовых конкурсах, проводят обучающие мероприятия по финансовой грамотности, ораторскому мастерству и другим компетенциям. Кроме того, в Институт можно обратиться и за продвижением – здесь работает продюсерский центр.
В крае на постоянной основе проходят мероприятия, способствующие развитию индустрий.
 
Красноярский крайМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала