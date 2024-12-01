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В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей - РИА Новости, 01.12.2024
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14:29 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/premiya-1986723628.html
В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей
В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей - РИА Новости, 01.12.2024
В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию "Родительский дом" для многодетных семей с 2025 года. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:29
2024-12-01T14:29
общество
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию "Родительский дом" для многодетных семей с 2025 года. "Прекрасная инициатива", - сказал Осипов, комментируя в эфире "Прямого разговора" инициативу, предложенную местной жительницей, о спецпремии "Родительский дом" для семьей, которые после рождения ребенка в 2025 году становятся многодетными. Главным приоритетом в нынешнее время он назвал меры, которые способствовали бы увеличению рождаемости. "Любая эта инициатива должна быть поддержана. Поэтому с удовольствием эту инициативу я поддержу", - сказал он. Губернатор подчеркнул, что в Год семьи в Забайкалье уже много сделано для такой поддержки. Например, для детей с 1 по 4 класс, а также детей из многодетных семей любого возраста - бесплатное питание в школах. Введены субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время вводится финансирование для детей из многодетных семей по школьной и спортивной форме, бесплатный проезд. "Поэтому все решения, которые могут поддержать людей, которые принимают решение родить ребенка, принимают решение создать многодетную семью, будут поддерживаться", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241125/roditeli-1985560328.html
забайкальский край
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общество, забайкальский край, александр осипов
Общество, Забайкальский край, Александр Осипов
В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей

Губернатор Забайкалья Осипов поддержал инициативу о премии для многодетных семей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию "Родительский дом" для многодетных семей с 2025 года.
"Прекрасная инициатива", - сказал Осипов, комментируя в эфире "Прямого разговора" инициативу, предложенную местной жительницей, о спецпремии "Родительский дом" для семьей, которые после рождения ребенка в 2025 году становятся многодетными.
Главным приоритетом в нынешнее время он назвал меры, которые способствовали бы увеличению рождаемости. "Любая эта инициатива должна быть поддержана. Поэтому с удовольствием эту инициативу я поддержу", - сказал он.
Губернатор подчеркнул, что в Год семьи в Забайкалье уже много сделано для такой поддержки. Например, для детей с 1 по 4 класс, а также детей из многодетных семей любого возраста - бесплатное питание в школах. Введены субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время вводится финансирование для детей из многодетных семей по школьной и спортивной форме, бесплатный проезд.
"Поэтому все решения, которые могут поддержать людей, которые принимают решение родить ребенка, принимают решение создать многодетную семью, будут поддерживаться", - отметил губернатор.
Белгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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25 ноября, 12:50
 
ОбществоЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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