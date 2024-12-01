https://ria.ru/20241201/premiya-1986723628.html

В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей

В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей - РИА Новости, 01.12.2024

В Забайкалье поддержали инициативу о премии для многодетных семей

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию "Родительский дом" для многодетных семей с 2025 года. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:29

2024-12-01T14:29

2024-12-01T14:29

общество

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поддержал инициативу учредить в регионе премию "Родительский дом" для многодетных семей с 2025 года. "Прекрасная инициатива", - сказал Осипов, комментируя в эфире "Прямого разговора" инициативу, предложенную местной жительницей, о спецпремии "Родительский дом" для семьей, которые после рождения ребенка в 2025 году становятся многодетными. Главным приоритетом в нынешнее время он назвал меры, которые способствовали бы увеличению рождаемости. "Любая эта инициатива должна быть поддержана. Поэтому с удовольствием эту инициативу я поддержу", - сказал он. Губернатор подчеркнул, что в Год семьи в Забайкалье уже много сделано для такой поддержки. Например, для детей с 1 по 4 класс, а также детей из многодетных семей любого возраста - бесплатное питание в школах. Введены субсидии на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, в ближайшее время вводится финансирование для детей из многодетных семей по школьной и спортивной форме, бесплатный проезд. "Поэтому все решения, которые могут поддержать людей, которые принимают решение родить ребенка, принимают решение создать многодетную семью, будут поддерживаться", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241125/roditeli-1985560328.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, александр осипов