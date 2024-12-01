https://ria.ru/20241201/pozhar-1986764668.html

При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок

При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 01.12.2024

При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок

Женщина и четырехлетний мальчик погибли во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, возгорание на площади 900... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:03

2024-12-01T22:03

2024-12-01T22:16

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Женщина и четырехлетний мальчик погибли во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидируют спасатели, сообщает МЧС России. По данным ведомства, в селе Краснохолмский загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В ней находились беременная женщина и трое детей. В помещении сработал пожарный извещатель, женщина собрала ребят и вышла с ними на улицу. Пламя быстро распространилось по коридорам и крыше. При этом в квартире на втором этаже была мать с тремя детьми. Она успела вывести на улицу только двоих ребят. "Ее госпитализировали. К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас возгорание на 900 "квадратах" ликвидируют 33 спасателя и техника. Для жителей дома организован пункт временного размещения.Прокуратура Республики Башкортостан после инцидента начала проверку. Надзорное ведомство проконтролирует "соблюдение законодательства о несовершеннолетних и обеспечение требований пожарной безопасности".На видео с места пожара виден двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, у которого частично сгорела крыша, огнем повреждены некоторые окна. Строение из пожарных рукавов водой поливают сотрудники МЧС. Пламени в здании нет.

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан