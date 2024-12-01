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При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 01.12.2024
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22:03 01.12.2024 (обновлено: 22:16 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/pozhar-1986764668.html
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 01.12.2024
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок
Женщина и четырехлетний мальчик погибли во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, возгорание на площади 900... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:03
2024-12-01T22:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Женщина и четырехлетний мальчик погибли во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидируют спасатели, сообщает МЧС России. По данным ведомства, в селе Краснохолмский загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В ней находились беременная женщина и трое детей. В помещении сработал пожарный извещатель, женщина собрала ребят и вышла с ними на улицу. Пламя быстро распространилось по коридорам и крыше. При этом в квартире на втором этаже была мать с тремя детьми. Она успела вывести на улицу только двоих ребят. "Ее госпитализировали. К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас возгорание на 900 "квадратах" ликвидируют 33 спасателя и техника. Для жителей дома организован пункт временного размещения.Прокуратура Республики Башкортостан после инцидента начала проверку. Надзорное ведомство проконтролирует "соблюдение законодательства о несовершеннолетних и обеспечение требований пожарной безопасности".На видео с места пожара виден двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, у которого частично сгорела крыша, огнем повреждены некоторые окна. Строение из пожарных рукавов водой поливают сотрудники МЧС. Пламени в здании нет.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
При пожаре в жилом доме в башкирском селе погибли женщина и ребенок

МЧС: в Башкирии при пожаре в жилом доме погибли женщина и четырехлетний мальчик

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Женщина и четырехлетний мальчик погибли во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Краснохолмский в Башкирии, возгорание на площади 900 квадратных метров ликвидируют спасатели, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, в селе Краснохолмский загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В ней находились беременная женщина и трое детей. В помещении сработал пожарный извещатель, женщина собрала ребят и вышла с ними на улицу. Пламя быстро распространилось по коридорам и крыше. При этом в квартире на втором этаже была мать с тремя детьми. Она успела вывести на улицу только двоих ребят.
"Ее госпитализировали. К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас возгорание на 900 "квадратах" ликвидируют 33 спасателя и техника. Для жителей дома организован пункт временного размещения.
Прокуратура Республики Башкортостан после инцидента начала проверку. Надзорное ведомство проконтролирует "соблюдение законодательства о несовершеннолетних и обеспечение требований пожарной безопасности".
На видео с места пожара виден двухэтажный кирпичный многоквартирный дом, у которого частично сгорела крыша, огнем повреждены некоторые окна. Строение из пожарных рукавов водой поливают сотрудники МЧС. Пламени в здании нет.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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