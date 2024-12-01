https://ria.ru/20241201/pozhar-1986749810.html
Пожар на автозаправке в Махачкале полностью потушили
Пожар на автозаправке в Махачкале полностью потушили - РИА Новости, 01.12.2024
Пожар на автозаправке в Махачкале полностью потушили
Пожар на автозаправочной станции в Махачкале потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:20
2024-12-01T19:20
2024-12-01T19:20
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Махачкале потушен, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что автозаправочная станция загорелась в Махачкале, пожар локализован на 20 квадратных метрах, пострадавших нет, на месте работали 26 специалистов и семь единиц техники. "Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Махачкале", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на автозаправке в Махачкале полностью потушили
МЧС РФ: пожар на автозаправочной станции в Махачкале полностью потушили