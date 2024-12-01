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Пожар на автозаправке в Махачкале локализовали
Пожар на автозаправке в Махачкале локализовали - РИА Новости, 01.12.2024
Пожар на автозаправке в Махачкале локализовали
Автозаправочная станция загорелась в Махачкале, пожар локализован на 20 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:56
2024-12-01T18:56
2024-12-01T18:56
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Автозаправочная станция загорелась в Махачкале, пожар локализован на 20 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщает МЧС России. "В Махачкале загорелась заправка. На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 "квадратах". Пострадавших нет", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. На месте работают 26 специалистов и семь единиц техники, добавили в ведомстве.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на автозаправке в Махачкале локализовали
МЧС РФ: пожар на автозаправке в Махачкале локализовали, пострадавших нет