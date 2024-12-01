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В Екатеринбурге потушили открытый огонь в цехе - РИА Новости, 01.12.2024
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15:54 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/pozhar-1986730546.html
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в цехе
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в цехе - РИА Новости, 01.12.2024
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в цехе
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:54
2024-12-01T15:54
происшествия
россия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее МЧС России сообщало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч "квадратов", в горящем здании цеха произошло обрушение кровли на 400 квадратных метрах. Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Позже возгорание было локализовано. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в цехе

В Екатеринбурге потушили открытое горение в цехе по производству полистирола

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч "квадратов", в горящем здании цеха произошло обрушение кровли на 400 квадратных метрах. Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Позже возгорание было локализовано.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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