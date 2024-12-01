https://ria.ru/20241201/pozhar-1986728571.html

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.12.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге

Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:30

2024-12-01T15:30

2024-12-01T15:30

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986714422_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_ebae37f8077776ddab5009ad1dc78321.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. На данный момент возгорание локализовано. "Один пострадавший. Легкая форма. От госпитализации отказался", – сказал собеседник агентства. Ранее МЧС России информировало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов", а в горящем здании цеха на 400 квадратных метрах произошло обрушение кровли.

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС. 2024-12-01T15:30 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео