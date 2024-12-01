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Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.12.2024
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15:30 01.12.2024
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Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге
Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге - РИА Новости, 01.12.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге
Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:30
2024-12-01T15:30
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. На данный момент возгорание локализовано. "Один пострадавший. Легкая форма. От госпитализации отказался", – сказал собеседник агентства. Ранее МЧС России информировало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов", а в горящем здании цеха на 400 квадратных метрах произошло обрушение кровли.
екатеринбург
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
2024-12-01T15:30
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Власти рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре в Екатеринбурге

Минздрав: пострадавший при пожаре в Екатеринбурге отказался от госпитализации

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Пострадавший при пожаре в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Как отмечали в МЧС, при пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. На данный момент возгорание локализовано.
«
"Один пострадавший. Легкая форма. От госпитализации отказался", – сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС России информировало, что в Екатеринбурге на улице Испытателей горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов", а в горящем здании цеха на 400 квадратных метрах произошло обрушение кровли.
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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