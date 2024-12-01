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Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали
Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 01.12.2024
Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в цехе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:01
2024-12-01T15:01
2024-12-01T15:04
происшествия
екатеринбург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар в цехе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Ведомство добавило, что обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали
МЧС: пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали