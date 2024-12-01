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Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 01.12.2024

Пожар в цехе в Екатеринбурге локализовали

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в цехе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:01

2024-12-01T15:01

2024-12-01T15:04

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России локализовали пожар в цехе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Ведомство добавило, что обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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2024

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)