https://ria.ru/20241201/pozhar-1986712393.html
В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола
В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола - РИА Новости, 01.12.2024
В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола
В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:36
2024-12-01T12:36
2024-12-01T15:58
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, сообщило МЧС в Telegram-канале. "В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. На улице Испытателей горит цех по производству полистирола", — говорится в публикации.Первоначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до полутора тысяч. На месте работают 62 спасателя и 22 единицы техники.При пожаре пострадал один человек, добавили в МЧС. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.Позже в горящем здании обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Проверка воздуха не выявила превышения ПДК вредных веществ. На место направился пожарный поезд.В 16:50 по местному времени огонь локализовали, в 17:35 открытое горение потушили.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_124b319a6488caba1ce62a45acfd191c.jpg
Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
2024-12-01T12:36
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола
В Екатеринбурге на улице Испытателей загорелся цех по производству полистирола