https://ria.ru/20241201/pozhar-1986712393.html

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола - РИА Новости, 01.12.2024

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола

В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:36

2024-12-01T12:36

2024-12-01T15:58

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола, сообщило МЧС в Telegram-канале. "В Екатеринбурге сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. На улице Испытателей горит цех по производству полистирола", — говорится в публикации.Первоначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до полутора тысяч. На месте работают 62 спасателя и 22 единицы техники.При пожаре пострадал один человек, добавили в МЧС. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.Позже в горящем здании обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Проверка воздуха не выявила превышения ПДК вредных веществ. На место направился пожарный поезд.В 16:50 по местному времени огонь локализовали, в 17:35 открытое горение потушили.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС. 2024-12-01T12:36 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)