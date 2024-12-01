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Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС - РИА Новости, 01.12.2024

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Угрозы Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, считает сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:06

2024-12-01T15:06

2024-12-01T15:06

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Угрозы Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, считает сенатор Алексей Пушков. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп ранее пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. "Дональду Трампу свойственно манера делать вид, что все может быть решено одним решающим шагом, разговором или ультиматумом.. Вот и сейчас он озвучил супер-решительно: угрожает ввести 100%-ные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они будут отказываться от доллара. Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. "США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT", - добавил он. При этом в торговле с третьими странами, "к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры", заключил сенатор. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Путин пояснил, что создание общей валюты требует большей интеграции экономик стран - членов БРИКС и их структурной схожести. Президент РФ отметил, что две трети торгового оборота РФ обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС это уже 88%.

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технологии, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, брикс, в мире