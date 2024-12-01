https://ria.ru/20241201/pogoda-1986715944.html
Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений
Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.12.2024
Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений
Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года, средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:00
2024-12-01T13:00
2024-12-01T13:00
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года, средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всё время производства инструментальных наблюдений за погодой с 1879 года. Средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8 градуса", - написал он. Синоптик отметил, что она сложилась из рекордно тёплого сентября со средней температурой в плюс 17,1 градуса, что на 5,2 градуса выше климатической нормы, тёплого октября - плюс 7,7, что на 1,9 градуса теплее положенного, и ноября - плюс 1,7, что на 2,2 теплее нормы. "В среднем осень в столице оказалась теплее средних многолетних назначений на 3,1 градуса", - добавил Леус. Специалист подчеркнул, что до этого первое место в списке самых тёплых осенних сезонов делили 1938 и 1974 год - тогда средняя температура сезона составлял плюс 7,9 градуса. Осень 2023 года закончилась с результатом в плюс 7,1 градуса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений
Леус: осень 2024 г в Москве стала самой теплой за историю наблюдений с 1879 г
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года, средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале
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"Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всё время производства инструментальных наблюдений за погодой с 1879 года. Средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8 градуса", - написал он.
Синоптик отметил, что она сложилась из рекордно тёплого сентября со средней температурой в плюс 17,1 градуса, что на 5,2 градуса выше климатической нормы, тёплого октября - плюс 7,7, что на 1,9 градуса теплее положенного, и ноября - плюс 1,7, что на 2,2 теплее нормы.
"В среднем осень в столице оказалась теплее средних многолетних назначений на 3,1 градуса", - добавил Леус.
Специалист подчеркнул, что до этого первое место в списке самых тёплых осенних сезонов делили 1938 и 1974 год - тогда средняя температура сезона составлял плюс 7,9 градуса. Осень 2023 года закончилась с результатом в плюс 7,1 градуса.