https://ria.ru/20241201/pogoda-1986715944.html

Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений - РИА Новости, 01.12.2024

Осень 2024 года в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года, средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:00

2024-12-01T13:00

2024-12-01T13:00

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года, средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Осень 2024 года в Москве стала самой тёплой за всё время производства инструментальных наблюдений за погодой с 1879 года. Средняя температура воздуха этого сезона составила плюс 8,8 градуса", - написал он. Синоптик отметил, что она сложилась из рекордно тёплого сентября со средней температурой в плюс 17,1 градуса, что на 5,2 градуса выше климатической нормы, тёплого октября - плюс 7,7, что на 1,9 градуса теплее положенного, и ноября - плюс 1,7, что на 2,2 теплее нормы. "В среднем осень в столице оказалась теплее средних многолетних назначений на 3,1 градуса", - добавил Леус. Специалист подчеркнул, что до этого первое место в списке самых тёплых осенних сезонов делили 1938 и 1974 год - тогда средняя температура сезона составлял плюс 7,9 градуса. Осень 2023 года закончилась с результатом в плюс 7,1 градуса.

https://ria.ru/20241201/pogoda-1986708807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"