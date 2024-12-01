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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой - РИА Новости, 01.12.2024
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Температура в Центральной России зимой будет на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:05
2024-12-01T12:05
2024-12-01T15:20
общество
россия
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Температура в Центральной России зимой будет на несколько градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется, но тем не менее снежный покров во второй половине зимы, например, в столичном регионе порой будет достигать 30-50 сантиметров, а местами — до полуметра-метра, но из-за частых оттепелей они будут постоянно "сдуваться", — рассказал он. Как отметил синоптик, в средней полосе России любителей настоящей русской зимы разочарует наступивший сезон, особенно его начало. Что касается Московской области, то континентальные морозы настигнут этот регион лишь в январе, при этом длиться они будут недолго, а температуры не достигнут экстремальных отметок, добавил Тишковец.
https://ria.ru/20241126/zimushka-1985697411.html
https://ria.ru/20241122/zima-1983561896.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой
Синоптик Тишковец: в Центральной России зимой будет на 2-3 градуса теплее нормы