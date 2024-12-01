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Съемочную группу Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане - РИА Новости, 01.12.2024
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20:08 01.12.2024 (обновлено: 21:18 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/pivovarov-1986752933.html
Съемочную группу Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане
Съемочную группу Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане - РИА Новости, 01.12.2024
Съемочную группу Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане
Съемочную группу признанного иноагентом в РФ журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания Hook.report Фериде Махсетову отпустили из ГУВД Нукуса и сейчас РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T20:08
2024-12-01T21:18
узбекистан
россия
алексей пивоваров
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Съемочную группу признанного иноагентом в РФ журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания Hook.report Фериде Махсетову отпустили из ГУВД Нукуса и сейчас они уже "едут дальше", сообщил Пивоваров*. Ранее узбекистанское интернет-издание Hook report сообщило, что в воскресенье съемочную группу журналиста Пивоварова* и журналистку издания задержали в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Основанием для задержания стало заявление, написанное неким жителем города. "Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны. Сейчас уже едем дальше. Все хорошо", - пишет Пивоваров* в своем Telegram-канале.Пивоваров* также поблагодарил всех, кто "переживал и беспокоился". "Фериде Махсетову и съемочную команду Алексея Пивоварова* отпустили из ГУВД Нукуса", - подтвердила редакция Hook.report в своем Telegram-канале. Уточняется, что сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане. Ранее территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану сообщило, что предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства. Посольство России в Узбекистане сообщило, что связалось с МИД республики для выяснения обстоятельств и отметило, что в случае необходимости, окажут российским гражданам необходимую поддержку.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240517/inoagent-1946770550.html
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узбекистан, россия, алексей пивоваров, в мире
Узбекистан, Россия, Алексей Пивоваров, В мире
Съемочную группу Пивоварова* отпустили после задержания в Узбекистане

Журналист Пивоваров: съемочную группу отпустили из ГУВД Нукуса после задержания

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров*
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Съемочную группу признанного иноагентом в РФ журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания Hook.report Фериде Махсетову отпустили из ГУВД Нукуса и сейчас они уже "едут дальше", сообщил Пивоваров*.
Ранее узбекистанское интернет-издание Hook report сообщило, что в воскресенье съемочную группу журналиста Пивоварова* и журналистку издания задержали в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Основанием для задержания стало заявление, написанное неким жителем города.
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"Как я уже говорил, мы сейчас в Узбекистане. Когда мы были в Нукусе, нас пригласили на беседу сотрудники МВД. Мы поговорили, рассказали о себе и своих планах, сотрудники были вежливы и корректны. Сейчас уже едем дальше. Все хорошо", - пишет Пивоваров* в своем Telegram-канале.
Пивоваров* также поблагодарил всех, кто "переживал и беспокоился".
"Фериде Махсетову и съемочную команду Алексея Пивоварова* отпустили из ГУВД Нукуса", - подтвердила редакция Hook.report в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.
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Ранее территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану сообщило, что предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства.
Посольство России в Узбекистане сообщило, что связалось с МИД республики для выяснения обстоятельств и отметило, что в случае необходимости, окажут российским гражданам необходимую поддержку.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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