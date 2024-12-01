https://ria.ru/20241201/pivovarov-1986750290.html

Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации

Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации - РИА Новости, 01.12.2024

Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации

Журналист Алексей Пивоваров* и его съемочная группа работали в Узбекистане без аккредитации, сообщило территориальное управление агентства информации и массовых РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:34

2024-12-01T19:34

2024-12-01T21:27

узбекистан

россия

в мире

алексей пивоваров

каракалпакстан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 дек — РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* и его съемочная группа работали в Узбекистане без аккредитации, сообщило территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале."Сегодня, 1 декабря, в городе Нукус была задержана российская съемочная группа и узбекский журналист. Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, задержанных направили в Управление внутренних дел Нукуса, где была организована проверка.В свою очередь, посольство России в Узбекистане заявило, что связалось с МИД республики для выяснения ситуации, и выразило готовность оказать поддержку российским гражданам при необходимости.Позднее Пивоваров* уточнил, что его и узбекскую журналистку Фериде Махсетову уже отпустили из ГУВД Нукуса. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Местная полиция изъяла весь отснятый материал о Каракалпакстане.О задержании съемочной группы российского журналиста и сотрудницы узбекского Hook.report ранее в воскресенье сообщило само интернет-издание. Утверждается, что основанием для этого стало заявление от жителя города.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241030/operator-1980980389.html

https://ria.ru/20240303/redaktsiya-1930844717.html

узбекистан

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каракалпакстан

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узбекистан, россия, в мире, алексей пивоваров, каракалпакстан, ташкент