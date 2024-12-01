https://ria.ru/20241201/pivovarov-1986750290.html
Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации
Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации - РИА Новости, 01.12.2024
Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации
Журналист Алексей Пивоваров* и его съемочная группа работали в Узбекистане без аккредитации, сообщило территориальное управление агентства информации и массовых РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:34
2024-12-01T19:34
2024-12-01T21:27
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алексей пивоваров
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ТАШКЕНТ, 1 дек — РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* и его съемочная группа работали в Узбекистане без аккредитации, сообщило территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале."Сегодня, 1 декабря, в городе Нукус была задержана российская съемочная группа и узбекский журналист. Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства", — говорится в публикации.Как уточнили в ведомстве, задержанных направили в Управление внутренних дел Нукуса, где была организована проверка.В свою очередь, посольство России в Узбекистане заявило, что связалось с МИД республики для выяснения ситуации, и выразило готовность оказать поддержку российским гражданам при необходимости.Позднее Пивоваров* уточнил, что его и узбекскую журналистку Фериде Махсетову уже отпустили из ГУВД Нукуса. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Местная полиция изъяла весь отснятый материал о Каракалпакстане.О задержании съемочной группы российского журналиста и сотрудницы узбекского Hook.report ранее в воскресенье сообщило само интернет-издание. Утверждается, что основанием для этого стало заявление от жителя города.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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узбекистан, россия, в мире, алексей пивоваров, каракалпакстан, ташкент
Узбекистан, Россия, В мире, Алексей Пивоваров, Каракалпакстан, Ташкент
Журналист Пивоваров* работал в Узбекистане без аккредитации
Съемочная группа Пивоварова не имела аккредитации в МИД Узбекистана
ТАШКЕНТ, 1 дек — РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* и его съемочная группа работали в Узбекистане без аккредитации, сообщило территориальное управление агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану в Telegram-канале.
"Сегодня, 1 декабря, в городе Нукус была задержана российская съемочная группа и узбекский журналист. Предварительная проверка установила, что деятельность зарубежных журналистов осуществлялась без предварительного получения аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, что является нарушением действующего законодательства", — говорится в публикации.
Как уточнили в ведомстве, задержанных направили в Управление внутренних дел Нукуса, где была организована проверка.
В свою очередь, посольство России
в Узбекистане заявило, что связалось с МИД республики для выяснения ситуации, и выразило готовность оказать поддержку российским гражданам при необходимости.
Позднее Пивоваров* уточнил, что его и узбекскую журналистку Фериде Махсетову уже отпустили из ГУВД Нукуса. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент. Местная полиция изъяла весь отснятый материал о Каракалпакстане.
О задержании съемочной группы российского журналиста и сотрудницы узбекского Hook.report ранее в воскресенье сообщило само интернет-издание. Утверждается, что основанием для этого стало заявление от жителя города.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.