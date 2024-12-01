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Посольство России связалось узбекским МИД по поводу задержания Пивоварова*
Посольство России связалось узбекским МИД по поводу задержания Пивоварова* - РИА Новости, 01.12.2024
Посольство России связалось узбекским МИД по поводу задержания Пивоварова*
Посольство России в Узбекистане сообщило в Telegram-канале, что связалось с МИД республики для выяснения обстоятельств по сообщениям СМИ о задержании Алексея... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:54
2024-12-01T18:54
2024-12-01T21:19
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ТАШКЕНТ, 1 дек - РИА Новости. Посольство России в Узбекистане сообщило в Telegram-канале, что связалось с МИД республики для выяснения обстоятельств по сообщениям СМИ о задержании Алексея Пивоварова* и его съемочной группы.Ранее узбекистанское интернет-издание Hook report сообщило, что в воскресенье съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания задержали в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. Основанием для задержания стало заявление, написанное неким жителем города."В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении диппредставительства.В посольстве отметили, что в случае необходимости, окажут российским гражданам необходимую поддержку.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, узбекистан, в мире, алексей пивоваров
Россия, Узбекистан, В мире, Алексей Пивоваров
Посольство России связалось узбекским МИД по поводу задержания Пивоварова*
Посольство связалось с МИД Узбекистана после сообщений о задержании Пивоварова