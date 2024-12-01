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В Узбекистане задержали съемочную группу журналиста Пивоварова*
В Узбекистане задержали съемочную группу журналиста Пивоварова* - РИА Новости, 01.12.2024
В Узбекистане задержали съемочную группу журналиста Пивоварова*
Съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания Hook.report задержали в узбекском Нукусе, сообщает редакция. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:05
2024-12-01T18:05
2024-12-01T21:17
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова* и журналистку издания Hook.report задержали в узбекском Нукусе, сообщает редакция. "Съемочную группу Алексея Пивоварова* и журналистку Hook.report Фериде Масхетову задержали в Нукусе "для беседы", - говорится в сообщении редакции в Telegram-канале. Уточняется, что основанием для задержания стало заявление, написанное неким жителем города. "Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, алексей пивоваров, узбекистан, в мире
Россия, Алексей Пивоваров, Узбекистан, В мире
В Узбекистане задержали съемочную группу журналиста Пивоварова*
В Узбекистане задержали съемочную группу Пивоварова и журналистку Hook.report