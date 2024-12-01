https://ria.ru/20241201/peregovory-1986731498.html

Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам

Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам - РИА Новости, 01.12.2024

Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне ситуации в стране заявил, что готов содействовать созыву сирийских и международных заинтересованных... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:03

2024-12-01T16:03

2024-12-01T16:03

в мире

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

гейр педерсен

оон

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне ситуации в стране заявил, что готов содействовать созыву сирийских и международных заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию среди сирийских и международных заинтересованных сторон, чтобы избежать кровопролития и сосредоточиться на политическом решении в соответствии с резолюцией 2254 (от 2015 года) Совета безопасности (ООН - ред.) Я продолжу взаимодействовать со всеми сторонами и готов использовать свои добрые услуги для созыва международных и сирийских заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии", - говорится в заявлении Педерсена на сайте миссии ООН по Сирии. Он отметил, что внимательно следит за ситуацией в арабской стране, указав на "резкие изменения на линиях фронта" в последние дни. Он считает, что последние события в Сирии представляют "серьезную угрозу" для гражданского населения и влекут за собой "серьезные последствия" для регионального и международного мира и безопасности. Дипломат в качестве первоочередной задачи подчеркнул "острую необходимость" выполнения всеми сторонами обязательств по международному праву в области защиты гражданского населения и инфраструктуры. Педерсен добавил, что продолжит настаивать на защите мирных жителей и деэскалации. Нынешнюю ситуацию посланник назвал "признаком коллективной неспособности" осуществления "по-настоящему политического процесса по выполнению" резолюции Совбеза. По мнению Педерсена, без серьезного участия сирийских и ключевых международных заинтересованных сторон в содержательных переговорах с целью найти выход из конфликта арабской стране грозят "дальнейший раскол, деградация и разрушение".*Запрещенные на территории РФ террористические организации

https://ria.ru/20241201/knaysl-1986682382.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), гейр педерсен, оон