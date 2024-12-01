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Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам - РИА Новости, 01.12.2024
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16:03 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/peregovory-1986731498.html
Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам
Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам - РИА Новости, 01.12.2024
Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне ситуации в стране заявил, что готов содействовать созыву сирийских и международных заинтересованных... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:03
2024-12-01T16:03
в мире
сирия
алеппо
идлиб (мухафаза)
гейр педерсен
оон
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне ситуации в стране заявил, что готов содействовать созыву сирийских и международных заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. "Я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию среди сирийских и международных заинтересованных сторон, чтобы избежать кровопролития и сосредоточиться на политическом решении в соответствии с резолюцией 2254 (от 2015 года) Совета безопасности (ООН - ред.) Я продолжу взаимодействовать со всеми сторонами и готов использовать свои добрые услуги для созыва международных и сирийских заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии", - говорится в заявлении Педерсена на сайте миссии ООН по Сирии. Он отметил, что внимательно следит за ситуацией в арабской стране, указав на "резкие изменения на линиях фронта" в последние дни. Он считает, что последние события в Сирии представляют "серьезную угрозу" для гражданского населения и влекут за собой "серьезные последствия" для регионального и международного мира и безопасности. Дипломат в качестве первоочередной задачи подчеркнул "острую необходимость" выполнения всеми сторонами обязательств по международному праву в области защиты гражданского населения и инфраструктуры. Педерсен добавил, что продолжит настаивать на защите мирных жителей и деэскалации. Нынешнюю ситуацию посланник назвал "признаком коллективной неспособности" осуществления "по-настоящему политического процесса по выполнению" резолюции Совбеза. По мнению Педерсена, без серьезного участия сирийских и ключевых международных заинтересованных сторон в содержательных переговорах с целью найти выход из конфликта арабской стране грозят "дальнейший раскол, деградация и разрушение".*Запрещенные на территории РФ террористические организации
https://ria.ru/20241201/knaysl-1986682382.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), гейр педерсен, оон
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Гейр Педерсен, ООН
Посланник ООН по Сирии готов содействовать новым мирным переговорам

Посланник ООН Педерсен готов содействовать новым мирным переговорам по Сирии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГейр Педерсен
Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Гейр Педерсен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне ситуации в стране заявил, что готов содействовать созыву сирийских и международных заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
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"Я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию среди сирийских и международных заинтересованных сторон, чтобы избежать кровопролития и сосредоточиться на политическом решении в соответствии с резолюцией 2254 (от 2015 года) Совета безопасности (ООН - ред.) Я продолжу взаимодействовать со всеми сторонами и готов использовать свои добрые услуги для созыва международных и сирийских заинтересованных сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии", - говорится в заявлении Педерсена на сайте миссии ООН по Сирии.
Он отметил, что внимательно следит за ситуацией в арабской стране, указав на "резкие изменения на линиях фронта" в последние дни. Он считает, что последние события в Сирии представляют "серьезную угрозу" для гражданского населения и влекут за собой "серьезные последствия" для регионального и международного мира и безопасности.
Дипломат в качестве первоочередной задачи подчеркнул "острую необходимость" выполнения всеми сторонами обязательств по международному праву в области защиты гражданского населения и инфраструктуры. Педерсен добавил, что продолжит настаивать на защите мирных жителей и деэскалации.
Нынешнюю ситуацию посланник назвал "признаком коллективной неспособности" осуществления "по-настоящему политического процесса по выполнению" резолюции Совбеза. По мнению Педерсена, без серьезного участия сирийских и ключевых международных заинтересованных сторон в содержательных переговорах с целью найти выход из конфликта арабской стране грозят "дальнейший раскол, деградация и разрушение".
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