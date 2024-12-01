https://ria.ru/20241201/palestina-1986762213.html

Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу

Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 01.12.2024

Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу

Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T21:34

2024-12-01T21:34

2024-12-01T21:34

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Четверо граждан погибли в воскресенье в результате агрессии оккупации (Израиля – ред.) против деревни Сир в округе Дженин", - говорится в заявлении палестинского минздрава. По информации палестинских СМИ, в воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.

https://ria.ru/20241130/gaza-1986630863.html

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в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024