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Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 01.12.2024
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21:34 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/palestina-1986762213.html
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 01.12.2024
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу
Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:34
2024-12-01T21:34
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Четверо граждан погибли в воскресенье в результате агрессии оккупации (Израиля – ред.) против деревни Сир в округе Дженин", - говорится в заявлении палестинского минздрава. По информации палестинских СМИ, в воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.
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в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу

Минздрав Палестины: от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу погибли четыре человека

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины.
"Четверо граждан погибли в воскресенье в результате агрессии оккупации (Израиля – ред.) против деревни Сир в округе Дженин", - говорится в заявлении палестинского минздрава.
По информации палестинских СМИ, в воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.
Дым над на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
СМИ сообщили о десяти погибших при ударе во время получения муки в Газе
30 ноября, 15:09
 
В миреИзраильПалестинаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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