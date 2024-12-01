https://ria.ru/20241201/palestina-1986762213.html
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу - РИА Новости, 01.12.2024
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу
Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:34
2024-12-01T21:34
2024-12-01T21:34
в мире
израиль
палестина
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
КАИР, 1 дек - РИА Новости. Четверо палестинцев погибли в результате израильского обстрела на Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины. "Четверо граждан погибли в воскресенье в результате агрессии оккупации (Израиля – ред.) против деревни Сир в округе Дженин", - говорится в заявлении палестинского минздрава. По информации палестинских СМИ, в воскресенье Израиль нанес удар беспилотником по автомобилю около деревни Сир.
https://ria.ru/20241130/gaza-1986630863.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минздрав Палестины сообщил о погибших от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу
Минздрав Палестины: от обстрела ЦАХАЛ на Западном берегу погибли четыре человека