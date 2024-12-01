https://ria.ru/20241201/otoplenie-1986730361.html

В Кривой Рог направят ремонтные бригады из-за проблем с отоплением

В Кривой Рог направят ремонтные бригады из-за проблем с отоплением - РИА Новости, 01.12.2024

В Кривой Рог направят ремонтные бригады из-за проблем с отоплением

Киев направит ремонтные бригады в Кривой Рог, где из-за мобилизации специалистов возникли проблемы с запуском отопительного сезона, сообщил мэр столицы Украины... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T15:53

2024-12-01T15:53

2024-12-01T15:53

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев направит ремонтные бригады в Кривой Рог, где из-за мобилизации специалистов возникли проблемы с запуском отопительного сезона, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Криворожская теплоцентраль 24 ноября заявляла, что кадровый голод из-за мобилизации мешает коммунальщикам Кривого Рога начать отопительный сезон. "Община столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html

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в мире, жкх, украина, кривой рог, киев, виталий кличко, владимир зеленский, вооруженные силы украины