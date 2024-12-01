Рейтинг@Mail.ru
В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 01.12.2024 (обновлено: 10:44 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/obrushenie-1986702159.html
В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва
В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва - РИА Новости, 01.12.2024
В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва
Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:19
2024-12-01T10:44
в мире
миссури
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986703155_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_ec464a859bd9ad0dfa6dc6921ecf6cd4.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии потребовалась реанимация, сообщает телеканал NBC News. "Шесть человек достали живыми из-под обломков дома в Миссури в субботу утром после того, как взрыв, произошедший по невыясненной причине, разрушил здание... Все шестеро... были доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу. Отмечается, что двоих пострадавших пришлось отправить в больницу на вертолете. "Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация", - сообщил местному филиалу телеканала глава окружной неотложной помощи Эрик Хой.
https://ria.ru/20241102/kitay-1981552879.html
миссури
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986703155_63:0:942:659_1920x0_80_0_0_1e92b73efd906d6dde01557f64c85d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миссури, сша
В мире, Миссури, США
В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва

NBC News: шесть человек вытащили из-под обломков обрушившегося дома в Миссури

© Фото : Jefferson City Fire DepartmentСпасатели на месте обрушения дома в штате Миссури, США
Спасатели на месте обрушения дома в штате Миссури, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : Jefferson City Fire Department
Спасатели на месте обрушения дома в штате Миссури, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии потребовалась реанимация, сообщает телеканал NBC News.
"Шесть человек достали живыми из-под обломков дома в Миссури в субботу утром после того, как взрыв, произошедший по невыясненной причине, разрушил здание... Все шестеро... были доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что двоих пострадавших пришлось отправить в больницу на вертолете.
"Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация", - сообщил местному филиалу телеканала глава окружной неотложной помощи Эрик Хой.
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Китае три человека погибли при обрушении здания
2 ноября, 15:15
 
В миреМиссуриСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала