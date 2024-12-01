В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва
NBC News: шесть человек вытащили из-под обломков обрушившегося дома в Миссури
© Фото : Jefferson City Fire DepartmentСпасатели на месте обрушения дома в штате Миссури, США
© Фото : Jefferson City Fire Department
Спасатели на месте обрушения дома в штате Миссури, США
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии потребовалась реанимация, сообщает телеканал NBC News.
"Шесть человек достали живыми из-под обломков дома в Миссури в субботу утром после того, как взрыв, произошедший по невыясненной причине, разрушил здание... Все шестеро... были доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу.
Отмечается, что двоих пострадавших пришлось отправить в больницу на вертолете.
"Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация", - сообщил местному филиалу телеканала глава окружной неотложной помощи Эрик Хой.
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