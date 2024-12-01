https://ria.ru/20241201/obrushenie-1986702159.html

В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва

В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва - РИА Новости, 01.12.2024

В США несколько человек пострадали при обрушении дома после взрыва

Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:19

2024-12-01T10:19

2024-12-01T10:44

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миссури

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Шесть человек достали из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим в критическом состоянии потребовалась реанимация, сообщает телеканал NBC News. "Шесть человек достали живыми из-под обломков дома в Миссури в субботу утром после того, как взрыв, произошедший по невыясненной причине, разрушил здание... Все шестеро... были доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на пожарную службу. Отмечается, что двоих пострадавших пришлось отправить в больницу на вертолете. "Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация", - сообщил местному филиалу телеканала глава окружной неотложной помощи Эрик Хой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, миссури, сша