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В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах - РИА Новости, 01.12.2024
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21:44 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах - РИА Новости, 01.12.2024
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:44
2024-12-01T21:44
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КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника Дажбог. В Румынии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе участников. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). "С начала голосования поступили сообщения о 277 случаях нарушений закона в контексте парламентских выборов, 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку. Четыре обращения были направлены для принятия решения в Центральное избирательное бюро и пять – в окружные избирательные бюро", - заявила Дажбог. Она уточнила, что сотрудники МВД вынесли 67 предупреждений и 37 штрафов, а также возбудили 69 уголовных дел. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах

МВД Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника Дажбог.
В Румынии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе участников. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
"С начала голосования поступили сообщения о 277 случаях нарушений закона в контексте парламентских выборов, 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку. Четыре обращения были направлены для принятия решения в Центральное избирательное бюро и пять – в окружные избирательные бюро", - заявила Дажбог.
Она уточнила, что сотрудники МВД вынесли 67 предупреждений и 37 штрафов, а также возбудили 69 уголовных дел.
На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.
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