https://ria.ru/20241201/narusheniya-1986763018.html
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах - РИА Новости, 01.12.2024
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:44
2024-12-01T21:44
2024-12-01T21:44
в мире
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151449/38/1514493802_0:0:4737:2664_1920x0_80_0_0_e3c9020eb1bef4a4efbb574fc98b51b1.jpg
КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника Дажбог. В Румынии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе участников. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). "С начала голосования поступили сообщения о 277 случаях нарушений закона в контексте парламентских выборов, 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку. Четыре обращения были направлены для принятия решения в Центральное избирательное бюро и пять – в окружные избирательные бюро", - заявила Дажбог. Она уточнила, что сотрудники МВД вынесли 67 предупреждений и 37 штрафов, а также возбудили 69 уголовных дел. На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.
https://ria.ru/20241129/peskov-1986417520.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151449/38/1514493802_563:0:4115:2664_1920x0_80_0_0_b7aeed3dffafa5b9a39fc5b1df496993.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
МВД Румынии поступило 277 сообщений о возможных нарушениях на выборах
КИШИНЕВ, 1 дек — РИА Новости. Полиция Румынии получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах, сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства внутренних дел Моника Дажбог.
В Румынии
в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов и членов сената. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе участников. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
"С начала голосования поступили сообщения о 277 случаях нарушений закона в контексте парламентских выборов, 116 обращений не подтверждены, 22 проходят проверку. Четыре обращения были направлены для принятия решения в Центральное избирательное бюро и пять – в окружные избирательные бюро", - заявила Дажбог.
Она уточнила, что сотрудники МВД вынесли 67 предупреждений и 37 штрафов, а также возбудили 69 уголовных дел.
На должность депутатов и сенаторов баллотируются около 10 тысяч человек, но пройдут в парламент лишь 456. Постоянный избирательный орган Румынии допустил к выборам 50 блоков и партий. Чтобы попасть в парламент партиям нужно преодолеть избирательный порог в 5%, блокам из двух партий - в 8%, из трех партий - в 9%, из четырех и более партий - 10%.