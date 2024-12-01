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В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси - РИА Новости, 01.12.2024
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси
Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:09
2024-12-01T23:09
2024-12-01T23:09
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал телеканал Habertürk. "В районе Кечиорен в Анкаре 16-летний подросток напал с пистолетом на стоянку такси в квартале Атапарк, потому что вызванное им такси не приехало", - передал телеканал. Согласно полученной информации, инцидент произошел на стоянке такси в квартале Атапарк района Кечиорен в Анкаре в воскресенье рано утром. Когда пистолет заклинило, подросток выбил стекла стоянки, позже скрывшись с места происшествия. Уточняется, что напавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241201/ekvador-1986759366.html
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в мире, авто, анкара (провинция)
В мире, Авто, Анкара (провинция)
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси
Haberturk: в Анкаре подросток с пистолетом напал на стоянку такси