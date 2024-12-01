https://ria.ru/20241201/napadenie-1986769211.html

В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси

В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси - РИА Новости, 01.12.2024

В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси

Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:09

2024-12-01T23:09

2024-12-01T23:09

в мире

авто

анкара (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/18/1484061875_0:130:5000:2943_1920x0_80_0_0_7fcd9fa8d82350e96c9b7e9db1181aaa.jpg

АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал телеканал Habertürk. "В районе Кечиорен в Анкаре 16-летний подросток напал с пистолетом на стоянку такси в квартале Атапарк, потому что вызванное им такси не приехало", - передал телеканал. Согласно полученной информации, инцидент произошел на стоянке такси в квартале Атапарк района Кечиорен в Анкаре в воскресенье рано утром. Когда пистолет заклинило, подросток выбил стекла стоянки, позже скрывшись с места происшествия. Уточняется, что напавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241201/ekvador-1986759366.html

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, анкара (провинция)