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В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси - РИА Новости, 01.12.2024
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23:09 01.12.2024
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В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси - РИА Новости, 01.12.2024
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси
Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T23:09
2024-12-01T23:09
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал телеканал Habertürk. "В районе Кечиорен в Анкаре 16-летний подросток напал с пистолетом на стоянку такси в квартале Атапарк, потому что вызванное им такси не приехало", - передал телеканал. Согласно полученной информации, инцидент произошел на стоянке такси в квартале Атапарк района Кечиорен в Анкаре в воскресенье рано утром. Когда пистолет заклинило, подросток выбил стекла стоянки, позже скрывшись с места происшествия. Уточняется, что напавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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в мире, авто, анкара (провинция)
В мире, Авто, Анкара (провинция)
В Анкаре подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси

Haberturk: в Анкаре подросток с пистолетом напал на стоянку такси

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Подросток совершил вооруженное нападение на стоянку такси в турецкой Анкаре по причине того, что на его вызов не приехали, пострадавших в инциденте нет, передал телеканал Habertürk.
"В районе Кечиорен в Анкаре 16-летний подросток напал с пистолетом на стоянку такси в квартале Атапарк, потому что вызванное им такси не приехало", - передал телеканал.
Согласно полученной информации, инцидент произошел на стоянке такси в квартале Атапарк района Кечиорен в Анкаре в воскресенье рано утром.
Когда пистолет заклинило, подросток выбил стекла стоянки, позже скрывшись с места происшествия.
Уточняется, что напавший уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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