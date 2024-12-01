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Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве - РИА Новости, 02.12.2024
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10:14 01.12.2024 (обновлено: 15:45 02.12.2024)
https://ria.ru/20241201/moskva-1986893118.html
Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве
Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве - РИА Новости, 02.12.2024
Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве
Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 66 домов белого цвета в Москве до конца 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-01T10:14
2024-12-02T15:45
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 66 домов белого цвета в Москве до конца 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 66 домов, окрашенных в разные оттенки белого. Среди них есть как постройки начала прошлого века, так и современные панельные здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что в доме 4 на Северном бульваре уже привели в порядок все элементы фасада. В этом году также обновили дом 7 на улице Косыгина. Кроме того, работы провели в доме 8 на улице Академика Варги.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве

В Москве до конца года будет проведен ремонт 66 домов белого цвета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 66 домов белого цвета в Москве до конца 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 66 домов, окрашенных в разные оттенки белого. Среди них есть как постройки начала прошлого века, так и современные панельные здания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в доме 4 на Северном бульваре уже привели в порядок все элементы фасада. В этом году также обновили дом 7 на улице Косыгина. Кроме того, работы провели в доме 8 на улице Академика Варги.
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