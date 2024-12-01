https://ria.ru/20241201/moskva-1986893118.html

Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве

Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве - РИА Новости, 02.12.2024

Более 60 домов белого цвета отремонтируют в Москве

Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 66 домов белого цвета в Москве до конца 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-01T10:14

2024-12-01T10:14

2024-12-02T15:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты по программе капитального ремонта отремонтируют 66 домов белого цвета в Москве до конца 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 66 домов, окрашенных в разные оттенки белого. Среди них есть как постройки начала прошлого века, так и современные панельные здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что в доме 4 на Северном бульваре уже привели в порядок все элементы фасада. В этом году также обновили дом 7 на улице Косыгина. Кроме того, работы провели в доме 8 на улице Академика Варги.

https://ria.ru/20241129/lyublino-1986386917.html

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москва, городское хозяйство москвы