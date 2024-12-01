https://ria.ru/20241201/minoborony-1986722968.html

ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 01.12.2024

ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:19

2024-12-01T14:19

2024-12-01T14:19

специальная военная операция на украине

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедева, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, отметили в Минобороны РФ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах восьми населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20241201/minoborony-1986721235.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)