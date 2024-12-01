https://ria.ru/20241201/minoborony-1986722968.html
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:19
2024-12-01T14:19
2024-12-01T14:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982359980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2acd72f555d625d017915fe2727ee5b6.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедева, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, отметили в Минобороны РФ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах восьми населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986721235.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982359980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0ed0a632a74e0701d5ee2d0a8ee3766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области