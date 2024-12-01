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ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986722968.html
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:19
2024-12-01T14:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедева, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, отметили в Минобороны РФ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах восьми населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили формирования ВСУ у 12 населенных пунктов Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедева, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, отметили в Минобороны РФ.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах восьми населенных пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины.
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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