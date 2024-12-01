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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
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14:09 01.12.2024 (обновлено: 14:15 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986721235.html
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины на курском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:09
2024-12-01T14:15
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины на курском направлении, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 37 105 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 255 военный в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих и две бронемашины на курском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 37 105 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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