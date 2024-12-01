https://ria.ru/20241201/manifestatsiya-1986738902.html

В Париже проходит манифестация против вмешательства в конфликт на Украине

В Париже проходит манифестация против вмешательства в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.12.2024

В Париже проходит манифестация против вмешательства в конфликт на Украине

Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву проходит в Париже напротив Лувра, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:52

2024-12-01T17:52

2024-12-01T18:31

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву проходит в Париже напротив Лувра, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч человек в воскресенье собрались на площади Пале-Рояль в центре города. Вскоре колонна манифестантов начала движение к пирамиде Лувра. На глазах сотен изумленных туристов и прохожих манифестанты скандировали лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и выхода из НАТО. Проходящее мимо манифестантов французы кричали "браво!" и часто присоединялись к демонстрантам. Участники скандируют: "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Не дадим отправить ни одного солдата на Украину", "Никаких ракет и мин Украине!" Участники держат французские флаги и разнообразные плакаты. На них можно прочитать: "Макрон, мы не будем умирать за Украину", "Наши дети - не пушечное мясо", "Макрона в отставку", "Ищите правду о конфликте на Украине и затем вместе с нами требуйте переговоров", "Остановим эту организованную США прокси-войну на Украине против России", "Макрон = смерть Франции". Как сообщили РИА Новости пришедшие на манифестацию француженки, они крайне обеспокоены той провоенной политикой, которую проводит президент. "Это просто невозможно. Французы превратились в стадо овец. Медиа насаждают им одну точку зрения, и никто даже не знает о том, что происходит на Донбассе, о причинах этой войны. Макрон - совершенный безумец. Мы не хотим, чтобы Франция вмешивалась в войну, мы не хотим отправки туда вооружений, это необходимо прекратить немедленно", - заявили собеседницы агентства. Они отметили, что давно читают новости в Telegram-каналах, а не во французских СМИ, и пытаются доносить до своего окружения правду о том, что происходит на Украине. Манифестация проходит по призыву партии "Патриоты". Аналогичные акции в субботу и воскресенье организованы ещё в 15 французских городах.

https://ria.ru/20241130/frantsiya-1986618950.html

https://ria.ru/20241201/voyska-1986731915.html

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Манифестация в Париже против отправки западных военных на Украину В Париже напротив Лувра проходит манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву. На глазах сотен изумленных туристов и прохожих манифестанты выкрикивают лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и выхода из НАТО. Участники скандируют: "Макрон, мы не хотим твоей войны!", "Не дадим отправить ни одного солдата на Украину", "Никаких самолетов, ракет и мин Украине!" 2024-12-01T17:52 true PT0M32S

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в мире, украина, сша, донбасс, эммануэль макрон, нато, патриот, париж