https://ria.ru/20241201/manifestatsiya-1986677047.html

В Париже пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину

В Париже пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину - РИА Новости, 01.12.2024

В Париже пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину

Манифестация против отправки войск на Украину пройдет 1 декабря в Париже на фоне разрешения США, Великобритании и Франции Киеву применять ракеты для ударов по... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T00:40

2024-12-01T00:40

2024-12-01T00:40

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ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Манифестация против отправки войск на Украину пройдет 1 декабря в Париже на фоне разрешения США, Великобритании и Франции Киеву применять ракеты для ударов по территории РФ и возобновления дискуссий о возможной отправке военных для помощи Украине. Акция под названием "Национальная манифестация за мир" по призыву партии "Патриоты" стартует на площади Пале-Руаяль недалеко от Люксембургского сада. Затем участники пройдут в направлении центра города. Акция призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики президента Франции Эммануэля Макрона. "Патриоты" призывают к деэскалации конфликта на Украине и протестуют против участия в нем Франции. Организаторы указывают, что во французских СМИ распространяется идея о якобы "российской угрозе", в связи с чем гражданам нужно "готовиться к войне" с Россией. "Не позволим Макрону, ЕС и "ястребам" НАТО втянуть нас в третью мировую войну. Больше ни евро, ни оружия, ни одного французского солдата на Украине. Свободная Франция и мир!" - написал в преддверии акции основатель партии Флориан Филиппо в соцсети Х. Партия и ранее устраивала похожие демонстрации, которые собирали по несколько тысяч человек. Акции против французских солдат на Украине в субботу состоялись в Гавре, Ниме, Дижоне, Монпелье. Среди лозунгов их участников были: "Против запуска французских ракет SCALP по российской земле!", "Против ввода французских войск на Украину!", "За вотум недоверия правительству и отставку Макрона!". В воскресенье аналогичные демонстрации состоятся и в других французских городах: Нанте, Кане, Анси, Тулузе, Лионе и других. На сайте партии запущена петиция "За мир", где указывается на риски того, что до передачи власти в США Дональду Трампу 20 января 2025 года сторонники затягивания войны на Западе будут использовать все методы, чтобы постараться втянуть западные страны в конфликт. "Мы отвергаем это. Третья мировая война будет еще более разрушительной, чем две предыдущие, и приведет к краху человеческой цивилизации. Франции нечего делать в этой войне, ни в военном, ни в финансовом плане, и она не должна мириться с тем, что ее втягивают в нее членство в НАТО и подчинение американским интересам", - указывается в тексте петиции. Авторы призывают к дебатам в парламенте страны, так как, согласно 35 статье конституции Франции, участие страны в войне в любой форме должно быть одобрено в ходе голосования депутатов. Ранее издание Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Франции в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241129/risk-1986580840.html

https://ria.ru/20241128/polsha-1986168678.html

https://ria.ru/20241128/nato-1986150360.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985614745.html

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