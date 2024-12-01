https://ria.ru/20241201/lift-1986704837.html

В Севастополе женщина пострадала при падении лифта

В Севастополе женщина пострадала при падении лифта - РИА Новости, 01.12.2024

В Севастополе женщина пострадала при падении лифта

В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T10:59

2024-12-01T10:59

2024-12-01T14:30

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК. "ЧП произошло в субботу в многоквартирном доме по Лабораторному шоссе в Севастополе. Кабина лифта упала, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в релизе. Угрозы для жизни пострадавшей нет, отметили в ведомстве. По данным управления МЧС по Севастополю, женщина сумела самостоятельно выбраться из кабины, хотя и получила травмы. Помощь прибывших на место спасателей ей не потребовалась. В СК добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи дадут оценку действиям ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования, а также тщательно проверят жалобы жителей дома на длительные перебои в работе лифта и бездействие уполномоченных служб.

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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