В Севастополе женщина пострадала при падении лифта
В Севастополе женщина получила травмы при падении лифта в многоквартирном доме
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
"ЧП произошло в субботу в многоквартирном доме по Лабораторному шоссе в Севастополе. Кабина лифта упала, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в релизе.
Угрозы для жизни пострадавшей нет, отметили в ведомстве.
По данным управления МЧС по Севастополю, женщина сумела самостоятельно выбраться из кабины, хотя и получила травмы. Помощь прибывших на место спасателей ей не потребовалась.
В СК добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи дадут оценку действиям ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования, а также тщательно проверят жалобы жителей дома на длительные перебои в работе лифта и бездействие уполномоченных служб.
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