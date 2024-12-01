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В Севастополе женщина пострадала при падении лифта - РИА Новости, 01.12.2024
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10:59 01.12.2024 (обновлено: 14:30 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/lift-1986704837.html
В Севастополе женщина пострадала при падении лифта
В Севастополе женщина пострадала при падении лифта - РИА Новости, 01.12.2024
В Севастополе женщина пострадала при падении лифта
В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T10:59
2024-12-01T14:30
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК. "ЧП произошло в субботу в многоквартирном доме по Лабораторному шоссе в Севастополе. Кабина лифта упала, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в релизе. Угрозы для жизни пострадавшей нет, отметили в ведомстве. По данным управления МЧС по Севастополю, женщина сумела самостоятельно выбраться из кабины, хотя и получила травмы. Помощь прибывших на место спасателей ей не потребовалась. В СК добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи дадут оценку действиям ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования, а также тщательно проверят жалобы жителей дома на длительные перебои в работе лифта и бездействие уполномоченных служб.
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
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Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым, СУ СК РФ по республике Крым
В Севастополе женщина пострадала при падении лифта

В Севастополе женщина получила травмы при падении лифта в многоквартирном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. В Севастополе следователи выясняют обстоятельства падения лифта в жилом доме, из-за чего пострадала женщина, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
"ЧП произошло в субботу в многоквартирном доме по Лабораторному шоссе в Севастополе. Кабина лифта упала, в результате чего 34-летняя жительница получила различные телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в релизе.
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Угрозы для жизни пострадавшей нет, отметили в ведомстве.
По данным управления МЧС по Севастополю, женщина сумела самостоятельно выбраться из кабины, хотя и получила травмы. Помощь прибывших на место спасателей ей не потребовалась.
В СК добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи дадут оценку действиям ответственных за обслуживание и ремонт лифтового оборудования, а также тщательно проверят жалобы жителей дома на длительные перебои в работе лифта и бездействие уполномоченных служб.
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