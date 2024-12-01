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Бойцы "Ахмата" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 01.12.2024 (обновлено: 14:19 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/kurskaya-1986722700.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области
Бойцы "Ахмата" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.12.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области
Операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором мог находиться малый командный пункт противника, в одном из... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:18
2024-12-01T14:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
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безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 дек — РИА Новости. Операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором мог находиться малый командный пункт противника, в одном из сел под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Элджей". "В доме (на окраине села – ред.) были обнаружены тепловые сигнатуры, кто-то не хороший там живет (по разведданным – ред.)… Судя по тому количеству народа, которые там ходили, замечали движение, тепло там постоянно излучается, сделали вывод, что там ПВД какое-нибудь или в идеале штаб небольшой группировки, ну штаб хотя бы на это село, с которого осуществляется руководство… Надо отправить сейчас наших коллег с FPV (дрон-камикадзе – ред.) уничтожить этот домик", - сказал "Элджей", комментируя работу операторов дронов. Он уточнил, что в данном населенном пункте, по данным разведки, нет мирных жителей и все подвалы в домах и частично дома заняты ВСУ. Сначала было решено ударить по хозпостройке у дома, где стоял генератор, обеспечивающий штаб противника электричеством. "Сначала попали в сарай, где генератор стоит, стали дальше наблюдать за движением, провели небольшую дополнительную аэроразведку и ударили еще раз. Уничтожение зафиксировали", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241127/nato-1985924590.html
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

Боец Элджей: FPV-дрон уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в селе под Суджей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 дек — РИА Новости. Операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором мог находиться малый командный пункт противника, в одном из сел под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Элджей".
"В доме (на окраине села – ред.) были обнаружены тепловые сигнатуры, кто-то не хороший там живет (по разведданным – ред.)… Судя по тому количеству народа, которые там ходили, замечали движение, тепло там постоянно излучается, сделали вывод, что там ПВД какое-нибудь или в идеале штаб небольшой группировки, ну штаб хотя бы на это село, с которого осуществляется руководство… Надо отправить сейчас наших коллег с FPV (дрон-камикадзе – ред.) уничтожить этот домик", - сказал "Элджей", комментируя работу операторов дронов.
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Он уточнил, что в данном населенном пункте, по данным разведки, нет мирных жителей и все подвалы в домах и частично дома заняты ВСУ. Сначала было решено ударить по хозпостройке у дома, где стоял генератор, обеспечивающий штаб противника электричеством.
"Сначала попали в сарай, где генератор стоит, стали дальше наблюдать за движением, провели небольшую дополнительную аэроразведку и ударили еще раз. Уничтожение зафиксировали", - рассказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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