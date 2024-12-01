https://ria.ru/20241201/konyukhov-1986680684.html
Федор Конюхов начал новую экспедицию по Южному океану на весельной лодке
Федор Конюхов начал новую экспедицию по Южному океану на весельной лодке - РИА Новости, 01.12.2024
Федор Конюхов начал новую экспедицию по Южному океану на весельной лодке
Путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:11
2024-12-01T02:11
2024-12-01T05:51
австралия
тихий океан
новая зеландия
федор конюхов
дрейк
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов начал новую экспедицию — переход по Южному океану на весельной лодке от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, сын Федора Конюхова.Экспедиция стартует из аргентинской Ушуайи. "Мы сегодня начали экспедицию. Начали буксировку лодки Федора Конюхова в сторону пролива Дрейка. Нам туда идти два дня. Я думаю, что мы 2 декабря достигнем точки старта в проливе Дрейк, отпустим Федора в свободное плавание, и он пойдет на Австралию", — сказал Оскар. Ориентировочное время в пути — 200 дней. Это будет второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. В период с декабря 2018 по май 2019 Конюхов на весельной лодке совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту: Новая Зеландия — мыс Горн. Впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах. От мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил, отмечал ранее Оскар Конюхов.
https://ria.ru/20241101/puteshestvennik-1981317620.html
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австралия, тихий океан, новая зеландия, федор конюхов, дрейк
Австралия, Тихий океан, Новая Зеландия, Федор Конюхов, Дрейк
Федор Конюхов начал новую экспедицию по Южному океану на весельной лодке
Путешественник Конюхов начал новый переход по Южному океану на весельной лодке