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Китай осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США - РИА Новости, 01.12.2024
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07:00 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/kitay-1986688973.html
Китай осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США
Китай осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США - РИА Новости, 01.12.2024
Китай осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США
Китай резко осуждает организацию США "транзита" главы администрации Тайваня Лай Циндэ через их территорию, сделал Вашингтону строгое представление, заявило... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T07:00
2024-12-01T07:00
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Китай резко осуждает организацию США "транзита" главы администрации Тайваня Лай Циндэ через их территорию, сделал Вашингтону строгое представление, заявило министерство иностранных дел Китая. Ранее тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) сообщило, что глава администрации острова Лай Циндэ с 30 ноября посетит Маршалловы Острова, Тувалу и Палау. В ходе визитов Лай Циндэ, в частности, совершит транзитные остановки на американских Гавайях и на острове Гуам. В воскресенье агентство сообщило, что Лай Циндэ прибыл на Гавайи с двухдневной транзитной остановкой. "Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, против того, чтобы власти Тайваня под каким-либо предлогом или основанием останавливались в США, против того, чтобы США в каких-либо формах поддерживали тайваньских сепаратистов и их деятельность. Китай резко осуждает организацию США "транзита" Лай Циндэ через их территорию, сделал Вашингтону строгое представление", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там отметили, что тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, а также является "красной линией в отношениях с США, через которую нельзя переступать". МИД также призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем и "посылать ложные сигналы тайваньским сепаратистам". "Китай будет внимательно следить за развитием событий и примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнули в ведомстве. У Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
Китай осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США

Китай резко осудил транзит главы Тайваня через свою территорию в США

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Китай резко осуждает организацию США "транзита" главы администрации Тайваня Лай Циндэ через их территорию, сделал Вашингтону строгое представление, заявило министерство иностранных дел Китая.
Ранее тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) сообщило, что глава администрации острова Лай Циндэ с 30 ноября посетит Маршалловы Острова, Тувалу и Палау. В ходе визитов Лай Циндэ, в частности, совершит транзитные остановки на американских Гавайях и на острове Гуам. В воскресенье агентство сообщило, что Лай Циндэ прибыл на Гавайи с двухдневной транзитной остановкой.
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"Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, против того, чтобы власти Тайваня под каким-либо предлогом или основанием останавливались в США, против того, чтобы США в каких-либо формах поддерживали тайваньских сепаратистов и их деятельность. Китай резко осуждает организацию США "транзита" Лай Циндэ через их территорию, сделал Вашингтону строгое представление", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Там отметили, что тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, а также является "красной линией в отношениях с США, через которую нельзя переступать". МИД также призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем и "посылать ложные сигналы тайваньским сепаратистам".
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"Китай будет внимательно следить за развитием событий и примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнули в ведомстве.
У Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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