https://ria.ru/20241201/izrail-1986739174.html

Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии

Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024

Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии

Израиль всегда следит за тем, что происходит в Сирии, и полон решимости защищать свои жизненно важные интересы, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:53

2024-12-01T17:53

2024-12-01T17:53

в мире

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израиль

алеппо

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль всегда следит за тем, что происходит в Сирии, и полон решимости защищать свои жизненно важные интересы, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военными. "Мы постоянно следим за тем, что происходит в Сирии. Мы полны решимости защитить жизненно важные интересы государства Израиль и сохранить достижения войны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенные на территории РФ террористические организации

https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html

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в мире, сирия, израиль, алеппо, биньямин нетаньяху