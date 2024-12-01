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Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
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17:53 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/izrail-1986739174.html
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии - РИА Новости, 01.12.2024
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии
Израиль всегда следит за тем, что происходит в Сирии, и полон решимости защищать свои жизненно важные интересы, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:53
2024-12-01T17:53
в мире
сирия
израиль
алеппо
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль всегда следит за тем, что происходит в Сирии, и полон решимости защищать свои жизненно важные интересы, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военными. "Мы постоянно следим за тем, что происходит в Сирии. Мы полны решимости защитить жизненно важные интересы государства Израиль и сохранить достижения войны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия. Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*Запрещенные на территории РФ террористические организации
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в мире, сирия, израиль, алеппо, биньямин нетаньяху
В мире, Сирия, Израиль, Алеппо, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности Израиля защищать свои интересы в Сирии

Нетаньяху: Израиль готов защищать свои жизненно важные интересы в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль всегда следит за тем, что происходит в Сирии, и полон решимости защищать свои жизненно важные интересы, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с военными.
"Мы постоянно следим за тем, что происходит в Сирии. Мы полны решимости защитить жизненно важные интересы государства Израиль и сохранить достижения войны", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Минобороны Сирии в четверг заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*Запрещенные на территории РФ террористические организации
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Сирия способна уничтожить террористов при помощи союзников, заявил Асад
30 ноября, 22:57
 
В миреСирияИзраильАлеппоБиньямин Нетаньяху
 
 
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