https://ria.ru/20241201/izrail-1986737392.html

Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном

Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 01.12.2024

Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном

Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T17:32

2024-12-01T17:32

2024-12-01T17:39

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биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня, и любое нарушение немедленно вызывает решительную реакцию со стороны Армии обороны Израиля. Так было и так будет. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля", - заявил на встрече с военными премьер, слова которого распространила его канцелярия.

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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024