https://ria.ru/20241201/izrail-1986737392.html
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 01.12.2024
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:32
2024-12-01T17:32
2024-12-01T17:39
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня, и любое нарушение немедленно вызывает решительную реакцию со стороны Армии обороны Израиля. Так было и так будет. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля", - заявил на встрече с военными премьер, слова которого распространила его канцелярия.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
Нетаньяху: Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном