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Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 01.12.2024
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17:32 01.12.2024 (обновлено: 17:39 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/izrail-1986737392.html
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном - РИА Новости, 01.12.2024
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном
Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T17:32
2024-12-01T17:39
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня, и любое нарушение немедленно вызывает решительную реакцию со стороны Армии обороны Израиля. Так было и так будет. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля", - заявил на встрече с военными премьер, слова которого распространила его канцелярия.
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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху заявил о соблюдении режима прекращения огня с Ливаном

Нетаньяху: Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном

© AP Photo / Julia NikhinsonБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Израиль строго соблюдает режим прекращения огня с Ливаном и в то же время решительно реагирует на любые нарушения со стороны движения "Хезболлах", заявил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы очень строго соблюдаем соглашение о прекращении огня, и любое нарушение немедленно вызывает решительную реакцию со стороны Армии обороны Израиля. Так было и так будет. Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля", - заявил на встрече с военными премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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