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Российские военные освободили Ильинку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 01.12.2024 (обновлено: 12:34 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/ilinka-1986708598.html
Российские военные освободили Ильинку в ДНР
Российские военные освободили Ильинку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
Российские военные освободили Ильинку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:03
2024-12-01T12:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Ильинку в ДНР

Минобороны: военные группировки "Юг" освободили Ильинку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Ильинку в ДНР
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Ильинку в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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