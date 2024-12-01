https://ria.ru/20241201/ilinka-1986708598.html
Российские военные освободили Ильинку в ДНР
Российские военные освободили Ильинку в ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
Российские военные освободили Ильинку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:03
2024-12-01T12:03
2024-12-01T12:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Ильинку в ДНР
Минобороны: военные группировки "Юг" освободили Ильинку в ДНР