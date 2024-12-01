https://ria.ru/20241201/harkov-1986730220.html
В Харькове сотрудник военкомата разбил окно автомобиля с водителем внутри
В Харькове сотрудник военкомата разбил окно автомобиля с водителем внутри - РИА Новости, 01.12.2024
В Харькове сотрудник военкомата разбил окно автомобиля с водителем внутри
Сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, пытаясь заставить мужчину выйти из салона, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T15:52
2024-12-01T15:52
2024-12-01T15:52
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, пытаясь заставить мужчину выйти из салона, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) в Харькове выбил стекло автомобиля и силой вытащил из него мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html
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РИА Новости
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове сотрудник военкомата разбил окно автомобиля с водителем внутри
В Харькове сотрудник ТЦК разбил окно автомобиля, проводя силовую мобилизацию
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в Харькове на Украине разбил окно автомобиля, пытаясь заставить мужчину выйти из салона, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудник ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) в Харькове
выбил стекло автомобиля и силой вытащил из него мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.