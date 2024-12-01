https://ria.ru/20241201/gruziya-1986771426.html

На митингах в Тбилиси задержали более 200 человек

На митингах в Тбилиси задержали более 200 человек - РИА Новости, 01.12.2024

На митингах в Тбилиси задержали более 200 человек

На фоне прошедших акций в Тбилиси за последние несколько дней задержали более 200 человек, сообщила грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов". РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T23:47

2024-12-01T23:47

2024-12-01T23:54

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ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. На фоне прошедших акций в Тбилиси за последние несколько дней задержали более 200 человек, сообщила грузинская НПО "Ассоциация молодых юристов"."С 28 ноября по 1 декабря на горячую линию сети юридической помощи поступила информация об аресте более 200 человек — среди арестованных несовершеннолетние, женщины, журналисты, представители сферы культуры и сотрудники неправительственных организаций", — говорится в заявлении. В воскресенье вечером у здания парламента также начался митинг. Его участники били по металлическому ограждению, забрасывали здание петардами, целясь в окна. Позднее бойцы спецназа поднялись на внешнюю стену и начали оттеснять манифестантов с помощью водометов.Что происходит в ГрузииВ Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024