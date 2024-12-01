В Тбилиси применили водометы для разгона протестующих от окон парламента
Протестующие у парламента Грузии бросают петарды в оттесняющий их спецназ
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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил водомет, чтобы оттеснить протестующих от окон парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики выстроились, заслонившись щитами, на внешней стене здания. Манифестанты в ответ бросают петарды и запускают фейерверки.
Ранее сообщалось, что участники митинга обстреливают парламент с помощью пиротехники, атакуют металлическое ограждение и забрасывают за него петарды.
Что происходит в Грузии
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к союзу, прекращением финансовой поддержки и остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.
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