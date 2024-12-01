https://ria.ru/20241201/gruziya-1986754682.html

В Тбилиси применили водометы для разгона протестующих от окон парламента

В Тбилиси применили водометы для разгона протестующих от окон парламента - РИА Новости, 01.12.2024

В Тбилиси применили водометы для разгона протестующих от окон парламента

В Тбилиси спецназ применил водомет, чтобы оттеснить протестующих от окон парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T20:34

2024-12-01T20:34

2024-12-01T22:24

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил водомет, чтобы оттеснить протестующих от окон парламента, передает корреспондент РИА Новости.Силовики выстроились, заслонившись щитами, на внешней стене здания. Манифестанты в ответ бросают петарды и запускают фейерверки.Ранее сообщалось, что участники митинга обстреливают парламент с помощью пиротехники, атакуют металлическое ограждение и забрасывают за него петарды.Что происходит в ГрузииВ Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они сразу заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Новый виток противостояния начался 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе.Накануне митингующие закидали здание высшего законодательного органа камнями и пиротехникой, а также забросили в него горящие предметы, в результате внутри возник пожар, который удалось ликвидировать. Утром в воскресенье спецназ разогнал сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты продолжаются.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986710863.html

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Спецназ в Тбилиси оттесняет протестующих от здания парламента Грузии Спецназ в Тбилиси начал оттеснять протестующих от здания парламента Грузии, те отвечают бросанием петард и залпами фейерверков, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-01T20:34 true PT0M10S

Петарды и фейерверки: беспорядки у здания парламента Грузии Протестующие активно забрасывают спецназ петардами и стреляют в них фейерверками. 2024-12-01T20:34 true PT0M45S

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