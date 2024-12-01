https://ria.ru/20241201/gruziya-1986743086.html

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста - РИА Новости, 01.12.2024

Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

Сторонники грузинской оппозиции в воскресенье вечером снова проводят акцию протеста у парламента страны, атакуя металлическое ограждение здания и забрасывая за... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:24

2024-12-01T18:24

2024-12-01T18:24

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в воскресенье вечером снова проводят акцию протеста у парламента страны, атакуя металлическое ограждение здания и забрасывая за него петарды, передает корреспондент РИА Новости. В толпе видны флаги Грузии, ЕС и Германии. Полицейские перекрыли одну из боковых улиц у здания парламента, стычек между ними и оппозицией по состоянию на 19:00 (18:00 мск) не происходит. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры последствий разгрома парламента протестующими. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, в помещениях найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html

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