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Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста - РИА Новости, 01.12.2024
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18:24 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986743086.html
Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста
Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста - РИА Новости, 01.12.2024
Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста
Сторонники грузинской оппозиции в воскресенье вечером снова проводят акцию протеста у парламента страны, атакуя металлическое ограждение здания и забрасывая за... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T18:24
2024-12-01T18:24
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протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в воскресенье вечером снова проводят акцию протеста у парламента страны, атакуя металлическое ограждение здания и забрасывая за него петарды, передает корреспондент РИА Новости. В толпе видны флаги Грузии, ЕС и Германии. Полицейские перекрыли одну из боковых улиц у здания парламента, стычек между ними и оппозицией по состоянию на 19:00 (18:00 мск) не происходит. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры последствий разгрома парламента протестующими. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, в помещениях найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986738526.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция начала очередную акцию протеста

Грузинская оппозиция вновь проводит акцию протеста у парламента в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в воскресенье вечером снова проводят акцию протеста у парламента страны, атакуя металлическое ограждение здания и забрасывая за него петарды, передает корреспондент РИА Новости.
В толпе видны флаги Грузии, ЕС и Германии. Полицейские перекрыли одну из боковых улиц у здания парламента, стычек между ними и оппозицией по состоянию на 19:00 (18:00 мск) не происходит.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Форменная истерия". В Совфеде высказались о ситуации в Грузии
Вчера, 17:46
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
В субботу демонстранты забросали здание парламента камнями, бутылками, горящими предметами, в результате чего начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Грузинская провластная телекомпания "Имеди" в воскресенье опубликовала кадры последствий разгрома парламента протестующими. На кадрах видно, что в здании разбиты оконные стекла, повреждена инфраструктура, мебель, компьютеры, в помещениях найдены бутылки от "коктейля Молотова", петарды.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
ЕС пригрозил Грузии последствиями за действия по прекращению беспорядков
Вчера, 17:12
 
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