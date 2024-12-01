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Для разгона митингующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
Для разгона митингующих в Тбилиси применили слезоточивый газ - РИА Новости, 01.12.2024
Для разгона митингующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
Силовики использовали слезоточивый газ для разгона участников оппозиционного митинга у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:06
2024-12-01T01:06
2024-12-01T01:06
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Силовики использовали слезоточивый газ для разгона участников оппозиционного митинга у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Толпа сторонников оппозиции под воздействием газа быстро покинула окрестности парламента, смещаясь по проспекту Руставели. МВД Грузии сообщало, что митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
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тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире
Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире
Для разгона митингующих в Тбилиси применили слезоточивый газ
Силовики применили слезоточивый газ для разгона митинга у парламента в Тбилиси