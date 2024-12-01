https://ria.ru/20241201/gruziya-1986678033.html

Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание

Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание - РИА Новости, 01.12.2024

Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание

Грузинские силовики вытеснили митингующих с территории перед парламентом в Тбилиси и окружили само здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:00

2024-12-01T01:00

2024-12-01T01:09

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинские силовики вытеснили митингующих с территории перед парламентом в Тбилиси и окружили само здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели, передает корреспондент РИА Новости.Силовики направились со всех сторон парламента к главному проспекту, применяя водометы и слезоточивый газ. Еще одна бригада спецназа вместе со спецтехникой направилась от площади Свободы к законодательному органу. Часть правоохранителей окружили здание парламента, охраняя главный вход. Митингующие переместились по проспекту Руставели, но расходиться не собираются.Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания начался пожар, его потушили. Силовики начали задерживать протестующих, а также применили против них спецсредства.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986678569.html

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986667078.html

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тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе