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Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание - РИА Новости, 01.12.2024
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01:00 01.12.2024 (обновлено: 01:09 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986678033.html
Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание
Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание - РИА Новости, 01.12.2024
Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание
Грузинские силовики вытеснили митингующих с территории перед парламентом в Тбилиси и окружили само здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:00
2024-12-01T01:09
тбилиси
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинские силовики вытеснили митингующих с территории перед парламентом в Тбилиси и окружили само здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели, передает корреспондент РИА Новости.Силовики направились со всех сторон парламента к главному проспекту, применяя водометы и слезоточивый газ. Еще одна бригада спецназа вместе со спецтехникой направилась от площади Свободы к законодательному органу. Часть правоохранителей окружили здание парламента, охраняя главный вход. Митингующие переместились по проспекту Руставели, но расходиться не собираются.Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания начался пожар, его потушили. Силовики начали задерживать протестующих, а также применили против них спецсредства.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986678569.html
https://ria.ru/20241130/gruziya-1986667078.html
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тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе
Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Ираклий Кобахидзе

Спецназ оттеснил митингующих от парламента в Тбилиси и окружил здание

© SputnikАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Sputnik
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Грузинские силовики вытеснили митингующих с территории перед парламентом в Тбилиси и окружили само здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики направились со всех сторон парламента к главному проспекту, применяя водометы и слезоточивый газ. Еще одна бригада спецназа вместе со спецтехникой направилась от площади Свободы к законодательному органу. Часть правоохранителей окружили здание парламента, охраняя главный вход. Митингующие переместились по проспекту Руставели, но расходиться не собираются.
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Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания начался пожар, его потушили. Силовики начали задерживать протестующих, а также применили против них спецсредства.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
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Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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