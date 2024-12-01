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В Тбилиси начали задерживать протестующих - РИА Новости, 01.12.2024
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00:42 01.12.2024 (обновлено: 00:51 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986677444.html
В Тбилиси начали задерживать протестующих
В Тбилиси начали задерживать протестующих - РИА Новости, 01.12.2024
В Тбилиси начали задерживать протестующих
Силовики, в том числе спецназ, начали задерживать участников митинга оппозиции у парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:42
2024-12-01T00:51
тбилиси
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Силовики, в том числе спецназ, начали задерживать участников митинга оппозиции у парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиции в ответ используют пиротехнику.Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания начался пожар, его потушили.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986673960.html
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тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе
Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Ираклий Кобахидзе
В Тбилиси начали задерживать протестующих

На митинге у парламента в Тбилиси начались задержания протестующих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Силовики, в том числе спецназ, начали задерживать участников митинга оппозиции у парламента Грузии в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники оппозиции в ответ используют пиротехнику.
Ранее протестующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания начался пожар, его потушили.
Протестующие в Грузии забрасывают здание парламента пиротехникой - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси
Вчера, 23:47
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ТбилисиГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024В миреИраклий Кобахидзе
 
 
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