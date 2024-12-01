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МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
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00:06 01.12.2024 (обновлено: 00:12 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986674547.html
МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси
МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросили в него горящие предметы, в результате чего в помещениях внутри здания... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:06
2024-12-01T00:12
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросили в него горящие предметы, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован, сообщает МВД Грузии."Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента. Также в законодательный орган были брошены горящие предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который к настоящему времени ликвидирован", - говорится в сообщении.Кроме того, участники митинга повредили защитные баррикады здания законодательного органа. "Они периодически пытаются повредить входные ворота парламента и ворваться во двор. Насильники установили на проспекте искусственные баррикады", - добавляется в сообщении.
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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, тбилиси, грузия
Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Тбилиси, Грузия
МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси

МВД Грузии: пожар в парламенте в Тбилиси, устроенный митингующими, потушен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросили в него горящие предметы, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован, сообщает МВД Грузии.
"Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента. Также в законодательный орган были брошены горящие предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который к настоящему времени ликвидирован", - говорится в сообщении.
Протестующие в Грузии забрасывают здание парламента пиротехникой - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Кроме того, участники митинга повредили защитные баррикады здания законодательного органа. "Они периодически пытаются повредить входные ворота парламента и ворваться во двор. Насильники установили на проспекте искусственные баррикады", - добавляется в сообщении.
 
Парламентские выборы в Грузии — 2024В миреТбилисиГрузия
 
 
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