https://ria.ru/20241201/gruziya-1986674547.html

МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси

МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024

МВД Грузии подтвердило пожар в здании парламента в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросили в него горящие предметы, в результате чего в помещениях внутри здания... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T00:06

2024-12-01T00:06

2024-12-01T00:12

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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросили в него горящие предметы, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован, сообщает МВД Грузии."Участники митинга бросили пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, используя камни и различные предметы, они повредили окна рабочих помещений, расположенных на парадном и боковых фасадах парламента. Также в законодательный орган были брошены горящие предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который к настоящему времени ликвидирован", - говорится в сообщении.Кроме того, участники митинга повредили защитные баррикады здания законодательного органа. "Они периодически пытаются повредить входные ворота парламента и ворваться во двор. Насильники установили на проспекте искусственные баррикады", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986673960.html

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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, тбилиси, грузия