https://ria.ru/20241201/gospitalizatsiya-1986720609.html

В Нижнем Новгороде оставленного матерью на снегу младенца госпитализировали

В Нижнем Новгороде оставленного матерью на снегу младенца госпитализировали - РИА Новости, 01.12.2024

В Нижнем Новгороде оставленного матерью на снегу младенца госпитализировали

Нижегородская полиция нашла мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, девочка вместе с сестрой-близнецом доставлена в больницу, сообщает региональное... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:05

2024-12-01T14:05

2024-12-01T14:05

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Нижегородская полиция нашла мать, которая оставила раздетого младенца на снегу, девочка вместе с сестрой-близнецом доставлена в больницу, сообщает региональное управление МВД. Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что в ходе мониторинга в интернете обнаружена публикация о местной жительнице, которая причиняет вред малышу, оставляет его на улице без одежды, а после фиксирует свои действия на видео. В семье проживают ещё несколько детей. Ведомство организовало проверку. "Полицейскими установлена личность правонарушительницы. Это 37-летняя женщина, ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала. Две пятимесячные девочки помещены в детскую городскую клиническую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки", - говорится в сообщении МВД региона.

https://ria.ru/20241201/noginsk-1986695532.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород