Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 01.12.2024 (обновлено: 05:45 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/frantsiya-1986679747.html
СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек
СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек - РИА Новости, 01.12.2024
СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек
Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, сообщает газета Ouest France. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:40
2024-12-01T05:45
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839584142_183:269:2000:1291_1920x0_80_0_0_10d282d84d0f9ad7f75a0142bf53ce48.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, сообщает газета Ouest France. &quot;В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу&quot;, — пишет газета.Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984163118.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839584142_334:149:2000:1399_1920x0_80_0_0_3678368676fbfac2ad0ba03680a8e65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире
Франция, В мире
СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек

Ouest France: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, сообщает газета Ouest France.
«

"В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", — пишет газета.

Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.
Сотрудник полиции в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа
16 ноября, 16:18
 
ФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала