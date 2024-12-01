https://ria.ru/20241201/frantsiya-1986679747.html

СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек

СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек - РИА Новости, 01.12.2024

СМИ: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек

Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, сообщает газета Ouest France. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:40

2024-12-01T01:40

2024-12-01T05:45

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу во Франции во время рождественского фестиваля, 13 человек получили травмы, сообщает газета Ouest France. "В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной (коммуне) Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу", — пишет газета.Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия. В спасательных операциях задействовали полицию и военных.

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984163118.html

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франция, в мире