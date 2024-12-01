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Потенциал эффективности малого агробизнеса обсудили в Ростове

Потенциал эффективности малого агробизнеса обсудили в Ростове - РИА Новости, 01.12.2024

Потенциал эффективности малого агробизнеса обсудили в Ростове

Форум "Донской фермер" и конференция сельских кооператоров, на которых, в частности, обсуждался потенциал эффективности малого агробизнеса, состоялись в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T18:31

2024-12-01T18:31

2024-12-01T18:31

ростовская область

экономика

россия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Форум "Донской фермер" и конференция сельских кооператоров, на которых, в частности, обсуждался потенциал эффективности малого агробизнеса, состоялись в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. Мероприятие объединило ряд дискуссионных площадок. Среди них конференция сельских кооперативов на тему "Сбыт сельхозпродукции, инструменты, позволяющие сельхозтоваропроизводителям дополнительно стимулировать сбыт", а также два круглых стола. На одном из них обсудили вопросы государственной поддержки АПК, на другом говорили о важности сохранения лесополос, которые являются защитным механизмом в условиях изменения климата. Итоговым мероприятием стало пленарное заседание форума на тему "Резервы эффективности для малого агробизнеса". На мероприятии было отмечено, что Ростовская область относится к тем немногочисленным субъектам РФ, в которых значительна доля малых форм хозяйствования в экономике АПК. Так, фермерское сообщество Ростовской области составляют 7,6 тысячи фермеров. В целом фермерами производится 27% от общего объема продукции АПК. По данным регионального минсельхозпрода, за 10 месяцев 2024 года доля произведенной фермерами продукции составила по зерновым и зернобобовым - 38% (4 388,8 тысячи тонн), по овощам - более 20% (88,7 тысячи тонн), по молоку - 11,6% (109 тысяч тонн), по мясу - 10,6% (34,9 тысячи тонн). "Ежегодно на господдержку фермеров в Ростовской области направляется порядка 30% финансирования всего АПК. За 10 месяцев 2024 года эта сумма составила 1,5 миллиарда рублей. Отмечу, что существенным фактором в увеличении производства мяса и молока в фермерских хозяйствах стали грантовые программы", - прокомментировал замгубернатора - министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский. Также было отмечено, что именно фермерские хозяйства наиболее активно набирают обороты в таких перспективных отраслях, как виноделие и агротуризм. В целом фермеры региона лидируют среди фермерского сообщества России по многим направлениям. Так, по итогам прошлого года, они заняли первое место в России по производству зерновых, второе место по производству мяса и четвертое место по производству молока и овощей. По данным минсельхозпрода Ростовской области, в регионе функционирует 73 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Основу кооперации области составляют 20 кооперативов молочного направления и по 19 кооперативов мясного и овощного направлений. За пять лет объем инвестиций в создание производственных объектов кооперации вложено 893 миллиона рублей, в том числе 488 миллионов рублей - средства государственной поддержки.

https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, ростов-на-дону