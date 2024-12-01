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Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей - РИА Новости, 01.12.2024
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14:50 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/evrokomissiya-1986725024.html
Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей
Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей - РИА Новости, 01.12.2024
Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей
Новый состав Еврокомиссии под руководством переизбранной на второй срок Урсулы фон дер Ляйен приступил к исполнению своих обязанностей уже в это воскресенье,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:50
2024-12-01T14:50
в мире
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии под руководством переизбранной на второй срок Урсулы фон дер Ляйен приступил к исполнению своих обязанностей уже в это воскресенье, говорится в сообщении на официальной страничке ЕК в соцсети Х. "Второй состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен приступает к работе сегодня", - говорится в сообщении. При этом формально первым рабочим днем новой Еврокомиссии станет ближайший понедельник. Кроме того, новый глава Евросовета Антониу Кошта и пришедшая на смену Жозепу Боррелю на посту верховного представителя ЕС по внешней политике Кая Каллас в воскресенье совершили визит в Киев, чтобы "продемонстрировать продолжение поддержки" новыми евроинститутами. В среду 27 ноября депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Новый состав ЕК, вызывающий немало противоречий, поддержали всего 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36. Затем новый состав ЕК был одобрен Евросоветом. Согласно его заявлению, полномочия новой Еврокомиссии продлятся до 31 октября 2029 года. Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок еще в сентябре. По настоянию главы Еврокомиссии, в новом составе ЕК 40% женщин, при этом они получили четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей этого состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы на фоне экономического спада, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности. Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Примечательно, что в ходе этой процедуры ни один из кандидатов, предложенных главой ЕК, не был отклонен. Должность главы европейской дипломатии теперь занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Эксперты называли замену Жозепа Борреля Каллас "сменой одного русофоба другим". В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем. Кроме того, в новый состав вошли вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старого состава перешли Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получила пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс стал еврокомиссаром по обороне и космосу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз
Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей

Новый состав ЕК под руководством фон дер Ляйен приступил к работе в воскресенье

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии под руководством переизбранной на второй срок Урсулы фон дер Ляйен приступил к исполнению своих обязанностей уже в это воскресенье, говорится в сообщении на официальной страничке ЕК в соцсети Х.
"Второй состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен приступает к работе сегодня", - говорится в сообщении.
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам
27 ноября, 15:39
При этом формально первым рабочим днем новой Еврокомиссии станет ближайший понедельник.
Кроме того, новый глава Евросовета Антониу Кошта и пришедшая на смену Жозепу Боррелю на посту верховного представителя ЕС по внешней политике Кая Каллас в воскресенье совершили визит в Киев, чтобы "продемонстрировать продолжение поддержки" новыми евроинститутами.
В среду 27 ноября депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Новый состав ЕК, вызывающий немало противоречий, поддержали всего 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36. Затем новый состав ЕК был одобрен Евросоветом. Согласно его заявлению, полномочия новой Еврокомиссии продлятся до 31 октября 2029 года.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Чтобы выжить". СМИ раскрыли, как европейцев готовят к худшему
30 ноября, 16:51
Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок еще в сентябре. По настоянию главы Еврокомиссии, в новом составе ЕК 40% женщин, при этом они получили четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей этого состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы на фоне экономического спада, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Примечательно, что в ходе этой процедуры ни один из кандидатов, предложенных главой ЕК, не был отклонен.
Должность главы европейской дипломатии теперь занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Эксперты называли замену Жозепа Борреля Каллас "сменой одного русофоба другим".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Можно пить шампанское: Европа одержала заслуженную победу над Россией
30 ноября, 08:00
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
Кроме того, в новый состав вошли вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старого состава перешли Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получила пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс стал еврокомиссаром по обороне и космосу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Европа нашла за что полюбить Трампа
25 ноября, 08:00
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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