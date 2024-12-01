Новый состав Еврокомиссии приступил к исполнению обязанностей
Новый состав ЕК под руководством фон дер Ляйен приступил к работе в воскресенье
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии под руководством переизбранной на второй срок Урсулы фон дер Ляйен приступил к исполнению своих обязанностей уже в это воскресенье, говорится в сообщении на официальной страничке ЕК в соцсети Х.
"Второй состав Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен приступает к работе сегодня", - говорится в сообщении.
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При этом формально первым рабочим днем новой Еврокомиссии станет ближайший понедельник.
Кроме того, новый глава Евросовета Антониу Кошта и пришедшая на смену Жозепу Боррелю на посту верховного представителя ЕС по внешней политике Кая Каллас в воскресенье совершили визит в Киев, чтобы "продемонстрировать продолжение поддержки" новыми евроинститутами.
В среду 27 ноября депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Новый состав ЕК, вызывающий немало противоречий, поддержали всего 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36. Затем новый состав ЕК был одобрен Евросоветом. Согласно его заявлению, полномочия новой Еврокомиссии продлятся до 31 октября 2029 года.
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Фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок еще в сентябре. По настоянию главы Еврокомиссии, в новом составе ЕК 40% женщин, при этом они получили четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей этого состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы на фоне экономического спада, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
Европарламент с 4 ноября проводил обсуждение кандидатур еврокомиссаров на специальных слушаниях в профильных комитетах, где определяли, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Примечательно, что в ходе этой процедуры ни один из кандидатов, предложенных главой ЕК, не был отклонен.
Должность главы европейской дипломатии теперь занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Ранее в ходе выступления перед депутатами Европарламента она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Эксперты называли замену Жозепа Борреля Каллас "сменой одного русофоба другим".
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
Кроме того, в новый состав вошли вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне, вице-председатели по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Виркуннен, и по экологическому, справедливому и конкурентоспособному переходу Тереза Рибера Родригес, вице-председатель ЕК по кадрам, навыкам и готовности Роксана Мынзату, вице-председатель по сплоченности и реформам Рафаэль Фитто. В новую Еврокомиссию из старого состава перешли Марош Шефчович, Валдис Домбровскис и Оливер Вархелли. Шефчович займет пост еврокомиссара по торговле и экономической безопасности, Домбровскис - еврокомиссара по экономике и производительности, Вархелли - еврокомиссара по здравоохранению. Бывшая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб получила пост еврокомиссара по кризисному управлению, а известный своими антироссийскими настроениями евродепутат Андрюс Кубилюс стал еврокомиссаром по обороне и космосу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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