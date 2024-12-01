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В ДТП в Новой Москве погиб человек
В ДТП в Новой Москве погиб человек - РИА Новости, 01.12.2024
В ДТП в Новой Москве погиб человек
Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:23
2024-12-01T21:23
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. Столичный департамент транспорта сообщал ранее в своем Telegram-канале о массовом ДТП, произошедшем на третьем километре Брестско-Калужского перегона, движение в районе ДТП затруднено. "По предварительным данным в районе поселка Курилово водитель, управляя автомобилем "Камаз", с полуприцепом, выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями MAN и Geely. В результате дорожной аварии водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики", - говорится в сообщении Госавтоинспекции. По данным ведомства, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, тинао, москва, россия, дтп, гаи
Происшествия, ТиНАО, Москва, Россия, ДТП, ГАИ
В ДТП в Новой Москве погиб человек
ГАИ: в ДТП в ТиНАО в Москве погиб один человек
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале
.
Столичный департамент транспорта сообщал ранее в своем Telegram-канале о массовом ДТП, произошедшем на третьем километре Брестско-Калужского перегона, движение в районе ДТП затруднено.
"По предварительным данным в районе поселка Курилово водитель, управляя автомобилем "Камаз", с полуприцепом, выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями MAN и Geely. В результате дорожной аварии водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.